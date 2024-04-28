新盤低開掀搶購潮 二手擴大減幅 中原十大屋苑周末交投量重上雙位數｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末交投重上雙位數水平，錄得11宗成交，按周回升37.5%，重回4周前高位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商開價保持克制，接連有新盤低市價推出，成功掀起搶購潮，包括何文田站新盤朗賢峯，昨日首輪銷售即日沽清，加上二手市場業主願意擴大減幅，刺激購買力釋放。現時買家於一、二手市場兩邊游走覓筍盤，整體樓市穩步向上。

海怡半島、康怡花園本周末再捧蛋 港島區3大指標屋苑，本周末僅太古城錄得1宗成交，海怡半島及康怡花園繼續「捧蛋」，與上周末一樣。中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，新盤持續採低價推售策略，加上近日天氣不穩，二手市場氣氛稍為放緩。太古城本周末錄得1宗成交，單位為彩天閣高層G室，實用面積717方呎，採三房套房間隔，去年12月放盤價1,380萬元，累減130萬元或9.4%，現以1,250萬元易手，平均實用呎價17,434元。原業主於2021年2月以1,460萬元買入該單位，3年貶值210萬元或14.4%。而太古城本月累錄27宗成交，平均實用呎價約15,300元。

美孚新邨本周末錄 3 宗 平均呎價約 1.06 萬 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末交投表現不俗，錄得3宗成交，比上周末多1宗，平均實用呎價約10,600元，按周則回落約7.5%。由於接連有市區鐵路盤低價推售，吸引二手客源轉向一手市場，業主為保持競爭力，不惜加大減價力度，近期美孚新邨成交以減價盤或平盤為主；而本周末成交包括恆柏道3號中層C室，實用面積509方呎，採兩房間隔，享內園景，原叫價530萬元，議價後以522萬元沽出，實用平均呎價10,255元。原業主於2010年以320萬元購入單位，現帳面獲利202萬元，單位14年間升值63%。屋苑本月至今累錄29宗成交，較上月全月錄58宗成交減少50%。

黃埔花園平價盤幾近沽清 交投回落 另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，近期一手市場接連有鐵路盤推售，吸走大量購買力，加上二手平盤已掃得「七七八八」，黃埔花園本月交投回落，錄得約19宗成交，較上月全月34宗下跌超過四成，而本周末錄得1宗，按周交投持平。新成交為11期6座中層D室，實用面積639方呎，屬套三房間隔，成交價850萬元，折合實用呎價13,302元。