新盤低開搶客 中原本周末錄6宗二手成交 連續6周個位數｜十大屋苑

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周末多1宗或升20%，已連續6個周末錄得個位數交投量，而宗數於低位緩慢回升，但仍有半數屋苑「捧蛋」收場。

二手樓業主肯減 吸引買家接貨 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍大型新盤本周末以「超平價」進行首輪銷售，埸面墟冚，買樓人潮足證市場購買力不減，惟搶去二手客源，令二手交投受壓，尤其是新界區，部分有意去貨的二手業主，願意擴大議幅，成功吸引買家入市，令二手交投成功從低位緩慢回升。

傳海怡半島三房創新低價沽 港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為3座高層C室，實用面積730方呎，屬套三房加儲物房間隔，享東北避風塘海景，市傳最新以近月新低價930萬元易手，折合實用呎價12,740元。

新都城交投回勇 本周末錄 2 宗 九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月交投回勇，本周末錄得2宗買賣，全屬中原促成，交投略為加快，其中一宗為2期6座高層F室，實用面積363方呎，採兩房間隔，望東南內園景，本周末以564萬元易手，折合實用呎價15,537元。此外，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平指，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為6期蘭秀道44號中層A室，實用面積926方呎，屬三房連大露台間隔，外望山景，原先開價938萬元，現以880萬元沽出，平均實用呎價9,503元。新買家為同區換樓客。原業主則於2008年8月以510萬元買入，持貨15年，現帳面獲利370萬元離場，升值73%。

黃埔花園業主劈 80 萬沽貨 十大屋苑之一的黃埔花園，中原地產黃埔區副分區營業經理吳國豪表示，本周末屋苑錄得一宗成交，單位為11期9座中層G室，實用面積505方呎，兩房間隔，擁開揚街景。單位最初開價730萬元，議價後以650萬元易手，折合實用呎價12,871元。新買家為外區客，見業主願意勁減80萬元，即決定入市自用。據了解，原業主於2013年1月以508萬元買入單位，持貨10年沽出，帳面獲利142萬元，單位升值28%。

新界區方面，中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，分行本周末促成一宗沙田第一城成交，單位為41座高層G室，實用面積304方呎，原本開價460萬元，現以413.8萬元易手，折合實用呎價13,612元。原業主於2010年4月以199.8萬元買入物業，持貨13年，現帳面賺214萬元或升幅達107%。