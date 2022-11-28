每當有新盤推出，都會吸引大批有意置業者排隊參觀示範單位及入票抽新盤，亦經常看到新盤超額認購，因反應理想發展商加推加價的新聞。由於發展商推新盤時都會分階段發放價單，普遍都認為發展商為吸客，第一張價單一定會以「吸引價」招徠，首批買家一定最著數，所以當知道發展商開始收票時，便應盡早入票，以增加揀樓機會。

首張價單售價一定最低？

其實第一張價單的售價不一定最低，發展商亦不會承諾其後推出的價單一定會加價。發展商的首張價單一般只為測試水溫，如市民反應踴躍，紛紛入票認購，發展商便會「食住個勢」加推加價，而這亦是推售新盤的慣用策略，久而久之便讓人有「首張價單一定最平」的錯覺。發展商為樓盤定價時，除考慮項目本身的質素用料外，亦會參考同區二手樓價、其他新盤定價及市場反應等多項因素。

當中市場反應更是影響定價的一大主因，如市場反應一般，甚至入票數字未如理想，發展商便有機會發放新價單時維持原價，又或以增加優惠、更改附款方法、附送更多贈品等方法變相減價，所以「首張價單必定最抵」並非定律。不過，為免減價會進一步影響樓市，甚至引發首張價單的買家的不滿，故發展商並不會於明面減樓價，只會提供更多著數優惠，以更高折扣吸引買家。

幾時入票最適合？

除非發展商表明該新盤會先到先得或以招標發售，否則一般都會於項目開售前一天截至收票，並以抽纖決定售樓當日買家揀樓的先後次序，所以只需於截止日期前入票便可。同時，入票時亦要留意入票認購是否有限制，如限制每人最多可入兩/票/一票、限制聯名買家的入票數目等，再決定是否用盡所有限額入票，以增加中籤機會。

至於想等價錢最低的價單？理論上第一張價單要打響頭炮，應該以最優惠的價格吸客，事實上市況理想時發展商亦不會亂減價。但如市場反應差，便可能出現加推減價的情況。所以入票時機要「睇彩數」之餘，亦要看准買家是否有做足功課。

加推價單同類單位仲平咗可以點？

當買家幸運抽中前籌順利揀樓，並已簽署臨時買賣合約，之後才發現加推價單的同類單位價格有所下調，買家亦不能追討或議價，需按照合約條文繼續交易，否則便會被當作撻訂處理，發展商有權按合約沒收買家所繳付的訂金。如買家已簽署正式買賣合約，而不按時完成交易，除會被沒收大訂外，發展商更會於其後再次將單位發售。如重售的價格低於首次發售的價格，發展商有權向首位買家追討差價。