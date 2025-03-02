新盤價平選擇多 二手續「捱打」 財案後首個周末 十大屋苑成交重回單位數｜樓市數據

新一份財政預算案公布後的首個周末，中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周末回落50%，重返單位數水平，創4周新低，零成交屋苑增加至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場對新一份財案反應正面，本周末多個新盤同步推售，搶去大量購買力，二手成交按周大幅回落。新盤成功搶客，主要是價錢平，選擇多元化，港九新界、大中小銀碼、戶型等包羅萬有，吸引買家於一手市場尋寶。過去周六一手市場單日沽出約400伙，表現亮眼。相比之下，二手市場缺乏競爭力，只有個別大幅減價的單位才有承接，預計3月樓市將繼續由一手市場主導。
太古城2月錄19宗 按月增36%
港島區方面，中原地產太古城資深區域營業經理王秀芬表示，太古城交投持續向好，2月份共錄得19宗成交，按月增加36%。甫入3月，屋苑本周日連錄3宗成交，均由該行團隊促成，包括安盛台興安閣(30座)低層A室，實用面積583方呎，採兩房間隔，享內景靚景，原叫價800萬元，現微減3萬元，以797萬元沽出，平均實用呎價13,671元。原業主於1993年以251萬元入市該盤，持貨32年，帳面勁賺546萬元，升值約2.2倍。
另一宗成交為海景花園紫樺閣(36座)高層E室，實用面積922方呎，屬套三房間隔，附露台、望園景，獲用家以1,310萬元承接，平均實用呎價14,208元。原業主於1993年以512.3萬元買入單位，持貨32年，帳面大賺797.7萬元，升幅約有1.6倍。此外，高山台寶山閣(11座)中層C室，實用面積582方呎，屬兩房間隔，最新以780萬元沽出，平均呎價13,402元。
鄰區海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，按周無升跌，新成交為26座高層A室，實用面積519方呎，為兩房間隔，外望內園，原叫價630萬元，現減價12萬元以618萬元易手，實用平均呎價11,908元，造價比市價略平。
市區4大指標周末全「捧蛋」
九龍區方面，4大指標屋苑本周末全部「捧蛋」。中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末未有錄得成交，市場對財政預算案反應正面，本周末多個全新盤同步開售，激發購買力釋放，惟交投傾斜於一手市場，加上區內業主見最近市況造好，收窄議價空間，造價陸續回升，筍盤減少情況下，買家需時消化樓價升幅，從而影響二手成交。
沙田第一城上周零成交 本周2宗
至於新界區，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，近期樓市氣氛造好，新一份財案亦放寬百元印花稅的樓價上限，利好細價樓成交。其中沙田第一城本周末錄得2宗買賣，較上周末零成交改善。周末成交包括20座高層H室，實用面積304方呎，屬兩房間隔，成交價414.8萬元，實用呎價13,645元 。另一宗成交為50座低層E室，實用面積284方呎，屬一房間隔，以390萬元易手，平均呎價13,732元。