新盤價平選擇多 二手續「捱打」 財案後首個周末 十大屋苑成交重回單位數｜樓市數據

新一份財政預算案公布後的首個周末，中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周末回落50%，重返單位數水平，創4周新低，零成交屋苑增加至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場對新一份財案反應正面，本周末多個新盤同步推售，搶去大量購買力，二手成交按周大幅回落。新盤成功搶客，主要是價錢平，選擇多元化，港九新界、大中小銀碼、戶型等包羅萬有，吸引買家於一手市場尋寶。過去周六一手市場單日沽出約400伙，表現亮眼。相比之下，二手市場缺乏競爭力，只有個別大幅減價的單位才有承接，預計3月樓市將繼續由一手市場主導。

太古城 2 月錄 19 宗 按月增 36%

港島區方面，中原地產太古城資深區域營業經理王秀芬表示，太古城交投持續向好，2月份共錄得19宗成交，按月增加36%。甫入3月，屋苑本周日連錄3宗成交，均由該行團隊促成，包括安盛台興安閣(30座)低層A室，實用面積583方呎，採兩房間隔，享內景靚景，原叫價800萬元，現微減3萬元，以797萬元沽出，平均實用呎價13,671元。原業主於1993年以251萬元入市該盤，持貨32年，帳面勁賺546萬元，升值約2.2倍。

另一宗成交為海景花園紫樺閣(36座)高層E室，實用面積922方呎，屬套三房間隔，附露台、望園景，獲用家以1,310萬元承接，平均實用呎價14,208元。原業主於1993年以512.3萬元買入單位，持貨32年，帳面大賺797.7萬元，升幅約有1.6倍。此外，高山台寶山閣(11座)中層C室，實用面積582方呎，屬兩房間隔，最新以780萬元沽出，平均呎價13,402元。

鄰區海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，按周無升跌，新成交為26座高層A室，實用面積519方呎，為兩房間隔，外望內園，原叫價630萬元，現減價12萬元以618萬元易手，實用平均呎價11,908元，造價比市價略平。