新盤優惠｜中原啟德尚．珒溋專門店開幕 推最高88萬傢俬置業優惠

龍湖集團(960)啟德尚．珒溋今年初陸續入伙，基座商場亦已啟用。中原地產表示，為配合項目的一手及二手工作，特意於項目基座商場設立「尚．珒溋」專門店，並在今天(19日)盛大開幕。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該專門店面積佔地超過1,700方呎，計及此分行，中原於區內已設立7間分店，連同2間九龍灣分店，中原啟德團隊的分行數目增至9間，是區內最具規模及最多分行的地產代理。

中原地產資深區域營業董事吳妙粧指，為慶祝專門店隆重開幕，由即日起至本月31日，經中原地產購入尚．珒溋1座K單位的一手買家，可獲贈由發展商透過中原地產送出最高88萬元傢俬置業優惠，優惠先到先得，送完即止。吳妙粧續指，1座K室實用面積844方呎，屬三房套房連工作間及洗手間戶型，間隔廳大房大，飯廳擁對流窗，空氣更流通，單位外望啟德河及獅子山景，景觀開揚。

陳永傑：料 8 月一手成交量創 20 個月新高

另外，陳永傑稱，樓市近日交投氣氛向好，尤其是一手市場，兩個北部都會區概念的大型新盤低市價推售，掀起全城搶購熱潮，銷情報捷，足證市場購買力強勁。事實上，市場利好消息開始出現，如政府本月初發放新一輪消費劵，進一步刺激本地消費，加速經濟復蘇，失業率回落；加上政府近日放寬海外入境人士的防疫檢疫措施，國際經濟活動有望回升，通關有望，增強買家入市信心，相信樓市逐步回穩，第四季有機會重拾升軌。本月一手市場暫錄逾1,200宗成交，比上月全月成交量增長超過三成，交投造好，料熱賣新盤繼續加推，其他新盤增優惠吸客下，全月一手成交可達2,500宗，創20個月新高。