新盤優惠｜中原按揭推柏瓏II按揭雙優惠 全期低至H+1.3厘

中原按揭分別向柏瓏II買家提供【置抵低息H按】及【樓花即供高成數按揭】兩種選擇。

中原地產及中原按揭宣布，為由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏II客戶呈獻置業按揭優惠，特設全新【「柏瓏 II GRAND MAYFAIR II」按揭雙優惠】。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次推出的按揭雙優惠，當中選擇一【置抵低息H按】，全期按息低至H+1.3厘。計劃特設現金回贈高達1.6%，按揭成數高達90%，按揭年期長達30年，有助降低每月供款讓客戶置業更輕鬆。

她稱，配合「財爺plan」透過按保計劃，樓價1,000萬元或以下高達九成按揭、樓價1,200萬元或以下高達八成按揭。此外，樓價1,920萬元以下按揭額可高達960萬元。

王美鳳續稱，是次亦特別為柏瓏II客戶提供另一款選擇，為【樓花即供高成數按揭】，按揭成數根據不同樓價最高可達80% (樓價達833萬元以下：高達80%按揭；樓價1,000萬元：高達500萬元+20%按揭；樓價1,000萬元或以上：高達70%按揭)，計劃超越按保樓價上限1,920萬元，亦適用於樓花，選用即供付款之買家亦可即時申請此計劃；計劃按息全期低至P-2.75厘(實際息率現為2.5厘)，現金回贈高達1%，按揭年期長達30年，讓柏瓏II買家可以低首期及低息即時上會。