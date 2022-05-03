新盤優惠｜中原推柏瓏 I 按揭雙優惠 全期低至H+1.3%

​由信置（083）、嘉華國際（173）及中國海外（688）合作發展的港鐵錦上路站住宅項目柏瓏 I，中原地產及中原按揭特別為該新盤買家提供置業按揭優惠。中原按揭王美鳳表示，今次推出的按揭雙優惠，當中選擇一「置抵低息H按」，全期按息低至H+1.3%，以5月3日一個月拆息0.2%計，實際息率低至1.5%，屬市場至低息按揭計劃。計劃特設現金回贈高達1.6%，按揭成數高達90%，按揭年期長達30年，有助降低每月供款讓客戶置業更輕鬆；配合財爺Plan新按保計劃，樓價1,920萬元以下按揭額可高達960萬元，買家所需首期金額大為降低，置業更輕鬆。

王美鳳又稱，除選擇一外，買家亦可揀選選擇二之「樓花即供高成數按揭」，按揭成數是根據不同樓價最高可達80%（樓價達833萬元以下有高達80%按揭；樓價1,000萬元即高達500萬+20%按揭；樓價1,000萬元或以上可高達70%按揭），計劃超越按保樓價上限1,920萬元，亦適用於樓花，而選用即供付款之買家亦可即時申請此計劃；計劃按息全期低至P-2.75%（實際息率現為2.5%），現金回贈高達1%，按揭年期長達30年，讓買家可以低首期及低息即時上會，盡享彈性理財置業。