新盤優惠｜中原為恒地港島四盤送回歸25周年置業優惠 總值約30萬

恒基物業代理營業（二）部旗下四個港島區項目，包括西營盤藝里坊．1 號、藝里坊．2 號、鴨脷洲逸南及倚南銷情熾熱，為與買家同賀香港回歸25周年，中原地產特意推出置業優惠，四大項目一手買家尊享「雙人直升機天際遊及半島酒店下午茶套票」，名額20個，每個價值約1.5萬元，總值約30萬元。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，藝里坊．1 號及藝里坊．2 號位置交通便利，鄰近港鐵西營盤站，兩站可直達中環站。此外，項目坐落傳統名校區，區內名牌學府林立，適合年輕家庭及都市精英居住。藝里坊．1號及藝里坊．2 號屬現樓物業，買家更可即買即收租。

中原地產西南區資深營業董事劉文勝指出，由中原地產獨家代理的逸南及倚南，鄰近港鐵利東站，加上已公布價單的單位折實售價全數低於1,000萬元，部分單位折實售價更低於500萬元，屬上車或投資的最佳選擇。

為慶祝香港特別行政區成立25周年，中原地產決定為恒基港島區四大項目提供「香港回歸25周年優惠」，由周五(7月1日)起至今年7月15日期間，經中原地產購入藝里坊．1 號或藝里坊．2 號或逸南或倚南的首20名一手買家，可獲贈「雙人直升機天際遊及半島酒店下午茶套票」，名額20個，每個價值約1.5萬元，總值約30萬元。優惠先到先得，送完即止。