新盤優惠｜利嘉閣賀東鐵過海 向恒基二部8盤送總值20萬智能家電禮券

東鐵綫過海段昨日(15日)已正式通車，現時乘客無須轉綫即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心，交通網絡大大升級。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，為慶祝過海段通車帶來的正面協同效應，亦為配合恒基物業代理營業(二)部旗下8個項目的最新銷售部署，分別為鰂魚涌THE HOLBORN、西營盤藝里坊．1號、鴨脷洲逸南、大角咀利奧坊・曦岸、利奧坊・凱岸、利奧坊．壹隅、佐敦本木，以及上水高爾夫・御苑，特意為買家提供尊享置業禮遇。

由即日(16日)起至本月31日期間，透過利嘉閣地產購買上述8個項目單位之各首5名買家，可獲贈「智能家電禮券」，每個價值約5,000元，合共總值約20萬元。

廖偉強稱，如位於上水的高爾夫・御苑，東鐵線過海段開通後，由上水前往金鐘及灣仔北一帶核心商貿區的交通時間除可大大縮短，更可快捷前往各大口岸直達內地。隨著近日本港新冠肺炎疫情放緩，中港兩地通關安排指日可待，未來發展無限。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝說，利奧坊至今共推出4期，深受年輕買家歡迎，旗艦之作利奧坊．壹隅由5月推售至今，累售87伙，套現逾5.75億元。至於整個利奧坊系列累售1,405伙，佔可售單位近94%，套現逾83億元。