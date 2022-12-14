新盤優惠｜參觀MIAMI QUAY I及MONACO MARINE展覽廳 可獲AIRSIDE聖誕市集購物及美食現金券

聖誕佳節將至，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德Park Peninsula「MIAMI QUAY I」位於尖沙咀的售樓處換上「新裝」，打造成充滿聖誕氣氛的邁阿密海灘風情主題布置。
至於MIAMI QUAY I及會德豐旗下同區MONACO MARINE更特別為客人帶來升級聖誕禮遇，現時到來參觀展覽廳，即可獲贈「AIRSIDE Christmas: Retro Encounter聖誕市集」多重購物及美食現金券(數量有限，送完即止)。此活動為啟德旗艦商場AIRSIDE的首個聖誕市集，匯聚「娛樂」、「環保」、「美食」、「購物」及「原創」元素，更有星級歌手LIVE MUSIC，讓客人歡度聖誕，率先體驗MIAMI QUAY I及MONACO MARINE區內的優越消閒配套。
黃光耀：會德豐年內總銷售金額逾95億
黃光耀表示，集團今年至今總銷售金額逾95億元，涉及585伙住宅單位。隨著政府再度放寬本地及入境檢疫措施，將有利本港經濟活動，尤其是旅遊及相關消費市道，加快經濟復甦，帶動樓市氣氛，預料將對明年樓市有正面作用。
會德豐地產常務董事黃光耀、總經理(市務)陳惠慈、總經理(業務拓展)楊偉銘及物業拓展經理姚振然連同市務及銷售團隊悉心打扮，配合聖誕主題，在布置前合照打卡，提早歡聚聖誕。