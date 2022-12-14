新盤優惠｜參觀MIAMI QUAY I及MONACO MARINE展覽廳 可獲AIRSIDE聖誕市集購物及美食現金券

聖誕佳節將至，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德Park Peninsula「MIAMI QUAY I」位於尖沙咀的售樓處換上「新裝」，打造成充滿聖誕氣氛的邁阿密海灘風情主題布置。

至於MIAMI QUAY I及會德豐旗下同區MONACO MARINE更特別為客人帶來升級聖誕禮遇，現時到來參觀展覽廳，即可獲贈「AIRSIDE Christmas: Retro Encounter聖誕市集」多重購物及美食現金券(數量有限，送完即止)。此活動為啟德旗艦商場AIRSIDE的首個聖誕市集，匯聚「娛樂」、「環保」、「美食」、「購物」及「原創」元素，更有星級歌手LIVE MUSIC，讓客人歡度聖誕，率先體驗MIAMI QUAY I及MONACO MARINE區內的優越消閒配套。