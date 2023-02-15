新盤優惠｜LP10首30名三房至四房一手買家 中原贈首兩年「中原收租保」

南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10由開售累沽784伙，佔項目單位總數近九成，銷情理想，現僅餘109伙待售。發展商昨日(14日)公布，將於本周六(18日)發售54伙。為配合項目最新銷售部署，中原地產為LP10買家提供全新置業優惠。

總值高達 16.68 萬元

由即日起至本月28日，經中原地產購入LP10的首30名三房至四房買家，於物業入伙後，經其獨家放租，並經中原地產租出的業主，可獲首2年「中原收租保」保險計劃，總值高達16.68萬元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產將軍澳高級資深營業董事譚桂貞表示，踏入兔年，已屆現樓的LP10，決定以現樓形式展開新一輪銷售，增設全新展銷廳於南豐旗下的啟德全新甲廈AIRSIDE，讓買家對項目有更深入的認識。LP10上周三(8日)已更新價單，並新增360長成交期付款，吸引大量客戶查詢，不論年輕首置客或長線投資收租客均對項目感興趣。為滿足買家的需求，中原地產聯同中原金融集團為買家送出收租保優惠。

「中原收租保」保險計劃是針對出租物業的業主，為其物業資產與租金提供風險保障，保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用；物業因受保原因不能居住/出租，或租客欠租等的金錢損失；業主第三者責任的訴訟費用及賠償；樓宇結構意外損毀或租客惡意破壞後的維修及重建費用。務求協助業主降低出租物業有機會涉及或引致的風險，安心享受物業投資收租的回報。