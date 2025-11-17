新盤再現大手客 啟德海灣 錄「一客十食」 逾5400萬掃10伙一房

減息後刺激購買力釋放，一手市場再現大手豪客蹤影，帶動新盤銷情。綜合市場資訊，11月上半月共錄近800宗一手成交，較上月同期升約9%，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德現樓新盤「啟德海灣」昨日(16日)發售108伙，消息指，有大手客連掃10伙一房單位，涉資逾5,400萬元。
「啟德海灣」昨發售108伙全新2C座單位，當中價單發售78伙，另有30伙以招標出售。價單發售的78伙全屬一房，扣除最高25%折扣優惠，折實價491.3萬元起，實平均呎價約17,680元。
市場消息指，該盤價單連招標即日售出約73伙，佔可售單位逾67%。當中最大手買家斥逾5,400萬元連購10伙一房戶，全為2C座G室，實用面積306方呎。
柏景峰提價加推 暫錄超額逾8倍
由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」昨加推2號價單共78伙，包括23伙一房、51伙兩房及4伙三房，實用面積293至578方呎。扣除最高15%折扣優惠，折實價426.27萬至913.58萬元，折實呎價14,156至15,806元，折實平均呎價14,988元，較首張價單14,588元高2.7%。
信置執行董事田兆源稱，今批單位加價約1%至2%，並首度推出三房套(開放式廚房)加儲物室戶。他說，項目截至昨晚8時，累收逾2,100票，按首兩張價單共228伙計，超額認購逾8倍，短期公布銷售安排。
天璽．天2期周三次輪開賣56伙
新鴻基地產(016)旗下啟德現樓「天璽．天」2期落實周三(19日)次輪價單發售56伙一房戶，實用面積296至308方呎。以最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計，單位售價約653.5萬至985.2萬元，呎價約21,712元至31,987元。最低售價及呎價同為1座5樓B1室，實用面積301方呎。項目於今日(17日)晚上7時截票。