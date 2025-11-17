新盤再現大手客 啟德海灣 錄「一客十食」 逾5400萬掃10伙一房

減息後刺激購買力釋放，一手市場再現大手豪客蹤影，帶動新盤銷情。綜合市場資訊，11月上半月共錄近800宗一手成交，較上月同期升約9%，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德現樓新盤「啟德海灣」昨日(16日)發售108伙，消息指，有大手客連掃10伙一房單位，涉資逾5,400萬元。

「啟德海灣」昨發售108伙全新2C座單位，當中價單發售78伙，另有30伙以招標出售。價單發售的78伙全屬一房，扣除最高25%折扣優惠，折實價491.3萬元起，實平均呎價約17,680元。

市場消息指，該盤價單連招標即日售出約73伙，佔可售單位逾67%。當中最大手買家斥逾5,400萬元連購10伙一房戶，全為2C座G室，實用面積306方呎。

