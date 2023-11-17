新盤出擊｜曉柏峰下周一首賣68伙 YOHO WEST提速上樓書開示位

焦點全新盤齊出擊！早於8月命名的新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍天榮站項目第1期「YOHO WEST」，突提速在兩日內公布售樓說明書及向傳媒開放示範單位。另恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」昨落實下周一首輪發售68伙，暫錄得超額逾4.8倍。

天榮站項目分2期發展，共提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」由第2座及第3座住宅大樓組成，涉及1,393伙，單位實用面積245至1,073方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打兩房單位，佔全盤超過一半。項目預計入伙日期為2024年9月30日，樓花期長約10個月。