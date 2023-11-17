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地產
2023-11-17 04:30:45
日報

新盤出擊｜曉柏峰下周一首賣68伙 YOHO WEST提速上樓書開示位

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YOHO WEST YOHO WEST

焦點全新盤齊出擊！早於8月命名的新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍天榮站項目第1期「YOHO WEST」，突提速在兩日內公布售樓說明書及向傳媒開放示範單位。另恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」昨落實下周一首輪發售68伙，暫錄得超額逾4.8倍。

天榮站項目分2期發展，共提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」由第2座及第3座住宅大樓組成，涉及1,393伙，單位實用面積245至1,073方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打兩房單位，佔全盤超過一半。項目預計入伙日期為2024年9月30日，樓花期長約10個月。

YOHO WEST定價參考鐵路沿線項目

新地代理總經理胡致遠表示，「YOHO WEST」最快本周末或下周初公布首張價單，隨後對外開放示範單位，單位定價參考鐵路沿線項目，會考慮推出方便買家的付款計劃、稅項優惠等安排。項目昨開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀，其中以2B座36樓B8室為藍本搭建的三房，實用面積568方呎。全盤單位均將露台、工作平台及冷氣機平台「三合一」併為特大露台，並加入冷氣機的百頁(圖)可拉出來作桌面的新設計。
 

曉柏峰

「曉柏峰」將於下周一中午截票，圖為林達民。

名日九肚山

「名日．九肚山」加推1伙連天台特色戶

曉柏峰累收逾400票

「曉柏峰」首輪推售68伙，戶型涉一房至三房，實用面積237至499方呎。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目截至昨日累收逾400票，超額逾4.8倍，將於下周一中午12時截票。扣除最高10%折扣優惠，單位折實價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價15,788至19,787元。最低售價單位為B座3樓B5室一房，實用面積237方呎，折實價392.13萬元，呎價約16,546元。

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名日．九肚山推天台戶招標 買家可自訂成交期

長江實業集團(1113)沙田現樓新盤「名日．九肚山」加推1伙連天台特色戶招標，為第2座25樓E室，實用面積505方呎，連231方呎天台，兩房間隔，享開揚翠綠山景。長實營業經理詹勳榮稱，是次招標特意安排極靈活付款辦法，買家除可自訂成交期外，更可由發展商代繳印花稅。

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