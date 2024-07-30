新盤分散購買力 50指標屋苑上周錄62宗買賣 按周少17%｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(22日至28日)共錄62宗買賣個案，較前周(15日至21日)的75宗減少17%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，低價新盤再次連番推出次輪銷售，搶去市場焦點，分散了僅餘的購買力，二手屋苑在缺乏筍盤補充下再度回軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(22日至28日)共錄62宗買賣個案，較前周(15日至21日)的75宗減少17%，於60宗水平邊緣掙扎，為近3周低位。

美孚新邨錄 4 宗佔區內最多

按地區劃分，上周三區指標屋苑的交投量兩跌一持平，其中以港島區跌勢最急，該區8個指標屋苑上周共錄10宗交投，較前周的17宗大幅回落41%，其中南豐新村上周僅錄1宗買賣，按周銳減80%或4宗；嘉亨灣、杏花村、藍灣半島及海怡半島按周同減1宗交投，錄0至2宗不等；至於龍頭屋苑太古城則錄4宗交投，與前周持平。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗成交，按周減少20%，其中新都城上周只錄1宗買賣，較前周的6宗驟減83%或5宗；海逸豪園同錄1宗成交，按周減少75%或3宗；而美孚新村則以4宗買賣成為區內交投量最多的指標屋苑，成交量按周增加1宗或33%。