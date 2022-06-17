新盤動態｜中原獨家代理逸南及倚南 送雙重優惠總值10萬

中原地產榮獲恒基地產(012)委託獨家代理鴨脷洲逸南及倚南共51伙，並特意向該兩項目的一手買家送出雙重置業優惠，總值約10萬元。

中原地產西南區資深營業董事劉文勝指，獨家代理「逸南」50伙包括41伙開放式、5伙一房、2伙一房連平台特色戶，以及2伙一房套連平台及天台特色戶，分層單位實用面積介乎183至264方呎，特色單位實用面積介乎300至334方呎。逸南其中26伙已公布價單，折實售價全數低於800萬元，折實售價由約449.04萬至約736.49萬元。倚南壓軸登場的1伙一房單位，折實售價約950.15萬元。

中原地產特意向逸南及倚南一手買家送出雙重置業優惠，由明日(18日)起至本月30日，經中原地產購入逸南或倚南的首5名一手買家，可獲贈「海洋公園水上樂園全年家庭會籍」，於物業入伙後經中原地產成功租出，可再獲贈由中原測量師行提供首年「租務管理服務」優惠，名額5個，每個價值約2萬元，總值約10萬元。優惠先到先得，送完即止。

劉文勝表示，近日社交距離放寬，一手新盤銷情熾熱，鐵路附近新盤備受追捧。根據中原地產研究部數據，5月份一手私人住宅買賣合約登記錄得1,486宗，創近5個月新高。港島區鐵路沿線物業一向受用家及投資者歡迎，逸南及倚南鄰近港鐵利東站，加上已公布價單的單位折實售價全數低於1,000萬元，部分單位折實售價更低於500萬元，屬上車或投資的最佳選擇。