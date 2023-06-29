新盤動態｜恒基營業(二)部夥中原推置業優惠 買家可獲五星級酒店餐飲禮券

為慶祝香港回歸26周年暨香港特區成立26周年，特區政府聯同公營機構推出多項優惠活動，中原亦響應號召，特為恒基物業代理營業(二)部旗下指定項目，包括西半山CAINE HILL、THE RICHMOND、西灣河THE HOLBORN、北角維峯．浚匯及上水高爾夫．御苑，提供置業優惠，與市民共慶回歸。由即日起至今年7月31日，經中原地產購買上述項目一手住宅單位之各首2名買家，將可獲贈「五星級酒店餐飲禮券」，名額10個，每個優惠名額約值1.8萬元，總值約18萬元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，THE RICHMOND及CAINE HILL位處於中環半山優越地段，直達核心商業地段，對專業人士及年輕家庭具一定吸引力，以CAINE HILL新近租賃成交為例，開放式戶呎租逾70元，租金回報率約2.9厘；加上美國加息因素開始淡化，市場氣氛會逐漸回暖，料項目售價及租金都可「更進一步」，升值潛力可期。