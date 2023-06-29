新盤動態｜恒基營業(二)部夥中原推置業優惠 買家可獲五星級酒店餐飲禮券

為慶祝香港回歸26周年暨香港特區成立26周年，特區政府聯同公營機構推出多項優惠活動，中原亦響應號召，特為恒基物業代理營業(二)部旗下指定項目，包括西半山CAINE HILL、THE RICHMOND、西灣河THE HOLBORN、北角維峯．浚匯及上水高爾夫．御苑，提供置業優惠，與市民共慶回歸。由即日起至今年7月31日，經中原地產購買上述項目一手住宅單位之各首2名買家，將可獲贈「五星級酒店餐飲禮券」，名額10個，每個優惠名額約值1.8萬元，總值約18萬元。優惠先到先得，送完即止。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，THE RICHMOND及CAINE HILL位處於中環半山優越地段，直達核心商業地段，對專業人士及年輕家庭具一定吸引力，以CAINE HILL新近租賃成交為例，開放式戶呎租逾70元，租金回報率約2.9厘；加上美國加息因素開始淡化，市場氣氛會逐漸回暖，料項目售價及租金都可「更進一步」，升值潛力可期。
中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強稱，近日樓市聚焦一手市場，下半年各項經濟數據持續改善，有望帶動交投。THE HOLBORN及維峯．浚匯毗鄰港鐵站，生活配套發展成熟，亦坐擁港島東核心商業區優勢。而且區內全新盤供應罕有，預料項目受區內剛需客及投資客追捧，升值潛力不容忽視。
中原地產粉嶺上水及加州錦繡區資深營業董事許偉邦指，毗鄰粉嶺高爾夫球場豪宅項目高爾夫．御苑」景觀開揚，居住環境舒適，一向備受用家追捧，受惠北部都會區發展概念，加上東鐵綫過海段通車後，由上水站可以直達金鐘，交通方便，更獲不少港島上班族的青睞。今年中港兩地通關後，兩地商貿往來愈見頻繁，項目地理位置佔盡大灣區發展優勢，對需要來往中港兩地人士的吸引力有增無減，近期美國暫緩加息，整體市場氣氛有好轉，相信配合最新的置業優惠，可進一步帶動銷情。