新盤動態｜恒基3項目周二推售共21伙 最平一房594萬

樓市焦點繼續落在一手市場，發展商積極推出單位應市。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝先生表示，恒基地產(012)旗下3個新盤將於明日(16日)推售合共21伙。
利奧坊．壹隅發售8伙
大角咀利奧坊．壹隅加推8伙發售，涵蓋7伙一房及1伙開放式單位，實用面積介乎275至383方呎。價單定價由645.7萬至1,074萬元，呎價介乎22,420元至28,042元。扣除最高8%優惠後，單位折實售價由594.04萬至945.12萬元，折實呎價介乎20,626元至24,677元。最低售價為1座5樓E單位，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價594.04萬元，呎價20,626元。
利奧坊．壹隅開售迄今累沽441伙，佔可售單位475伙約93%，套現逾29億元。至於「利奧坊」系列迄今共售出1,828伙，佔可發售單位1,890伙近97%，套現逾112億元。
THE HOLBORN推售8伙開放式戶
其中西灣河THE HOLBORN發售8伙，全為開放式單位，實用面積介乎221至226方呎，價單定價由637.4萬至716萬元，呎價介乎28,842元至31,681元。扣除最高5%優惠後，單位折實售價由605.53萬至680.2萬元，折實呎價介乎27,400元至30,097元。最低售價為B座23樓B9單位，實用面積221方呎，折實售價605.53萬元，呎價27,400元。
The Holborn開售迄今累沽136伙，估可售單位150伙近91%，套現逾10.5億元。
CAINE HILL開放式戶669萬入場
西半山CAINE HILL加推5伙，包括4伙一房及1伙開放式單位，實用面積介乎197至289方呎。價單定價由690萬至938.9萬元，呎價介乎30,820元至35,025元。扣除最高3%優惠後，單位折實售價由669.3萬至910.73萬元，折實呎價介乎29,895元至33,975元。最低售價為26樓C單位，實用面積197方呎，開放式間隔，折實售價669.3萬元，呎價33,975元。
Caine Hill開售迄今累沽134伙，估可售單位154伙逾87%，套現逾10.4億元。