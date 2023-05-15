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2023-05-15 21:49:12

新盤動態｜恒基3項目周二推售共21伙 最平一房594萬

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新盤動態｜恒基3項目周二推售共21伙 最平一房594萬

新盤動態｜恒基3項目周二推售共21伙 最平一房594萬

樓市焦點繼續落在一手市場，發展商積極推出單位應市。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝先生表示，恒基地產(012)旗下3個新盤將於明日(16)推售合共21伙。

利奧坊．壹隅發售8

大角咀利奧坊．壹隅加推8伙發售，涵蓋7伙一房及1伙開放式單位，實用面積介乎275383方呎。價單定價由645.7萬至1,074萬元，呎價介乎22,420元至28,042元。扣除最高8%優惠後，單位折實售價由594.04萬至945.12萬元，折實呎價介乎20,626元至24,677元。最低售價為15E單位，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價594.04萬元，呎價20,626元。

利奧坊．壹隅開售迄今累沽441伙，佔可售單位475伙約93%，套現逾29億元。至於「利奧坊」系列迄今共售出1,828伙，佔可發售單位1,890伙近97%，套現逾112億元。

即睇大角咀利奧坊．壹隅最新資訊 (House730)

新盤動態｜恒基3項目周二推售共21伙 最平一房594萬

利奧坊．壹隅開售迄今累沽441伙，佔可售單位475伙約93%，套現逾29億元。

THE HOLBORN推售8伙開放式戶

其中西灣河THE HOLBORN發售8伙，全為開放式單位，實用面積介乎221226方呎，價單定價由637.4萬至716萬元，呎價介乎28,842元至31,681元。扣除最高5%優惠後，單位折實售價由605.53萬至680.2萬元，折實呎價介乎27,400元至30,097元。最低售價為B23B9單位，實用面積221方呎，折實售價605.53萬元，呎價27,400元。

The Holborn開售迄今累沽136伙，估可售單位150伙近91%，套現逾10.5億元。

即睇西灣河THE HOLBORN最新資訊 (House730)

CAINE HILL開放式戶669萬入場

西半山CAINE HILL加推5伙，包括4伙一房及1伙開放式單位，實用面積介乎197289方呎。價單定價由690萬至938.9萬元，呎價介乎30,820元至35,025元。扣除最高3%優惠後，單位折實售價由669.3萬至910.73萬元，折實呎價介乎29,895元至33,975元。最低售價為26C單位，實用面積197方呎，開放式間隔，折實售價669.3萬元，呎價33,975元。

Caine Hill開售迄今累沽134伙，估可售單位154伙逾87%，套現逾10.4億元。

即睇西半山CAINE HILL最新資訊 (House730)

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