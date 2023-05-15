新盤動態｜恒基3項目周二推售共21伙 最平一房594萬

THE HOLBORN 推售 8 伙開放式戶 其中西灣河THE HOLBORN發售8伙，全為開放式單位，實用面積介乎221至226方呎，價單定價由637.4萬至716萬元，呎價介乎28,842元至31,681元。扣除最高5%優惠後，單位折實售價由605.53萬至680.2萬元，折實呎價介乎27,400元至30,097元。最低售價為B座23樓B9單位，實用面積221方呎，折實售價605.53萬元，呎價27,400元。 The Holborn開售迄今累沽136伙，估可售單位150伙近91%，套現逾10.5億元。 即睇西灣河THE HOLBORN最新資訊 (House730)