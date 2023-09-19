新盤動態｜文曜首批預告震撼驚喜價

近期應市新盤均採低價策略出擊，以現樓形式登場的建灝地產旗下九龍城「文曜」最快今日公布首張價單，料涉約30伙，涵蓋一房至三房。集團投資及銷售部董事鄭智荣預告，項目會以「震撼驚喜價」登場。

鄭智荣稱，考慮保留項目約40%至50%單位作長線收租之用，預計呎租約70元。項目早前公布不同折扣優惠，昨公布將設有「息買樓置業優惠」，買家凡有定期存款證明，須經過發展商審批，成功後可獲5%折扣優惠，以抵銷定期利率及按揭保險的申請使費。

發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬634方呎兩房、C室屬904方呎三房、D室為379方呎一房，即日起開放予公眾參觀。

「文曜」屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。

凱和山加推70伙 入場呎價低於萬元

由路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」昨加推2號價單，涉及70伙，實用面積291至700方呎，包括1伙開放式、16伙一房、49伙兩房及4伙三房。維持最高18%折扣，折實價328.3萬至849萬元，折實呎價9,941至12,711元，折實平均呎價11,478元，與上周四推出的首張價單11,088元相比，高約3.5%。不過發展商指，撇除樓層及景觀等因素，新價單屬原價加推。

今批入場單位為5座1樓K室，實用面積291方呎，開放式間隔，折實價328.3萬元，呎價約11,282元。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目最快可於本月下旬進行首輪銷售。

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