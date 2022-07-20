熱門搜尋:
C觀點 DSE放榜 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
地產
2022-07-20 18:06:43

新盤動態｜新地會推參觀NOVO LAND示位大抽獎 每周送3800元商場贈券

分享：
新盤動態｜新地會推參觀NOVO LAND示位大抽獎 每周送3800元商場贈券

新盤動態｜新地會推參觀NOVO LAND示位大抽獎 每周送3800元商場贈券

新地會宣布，該會會員今日(20)起至816日期間，參觀新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND1A期設於九龍環球貿易廣場(ICC)16樓及21樓內的示範單位，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，除有機會贏取價值3,800V city商場贈券，更可通過入會登記之電郵地址獲得電子優惠券1套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務優惠、沙田HomeSquare商戶優惠及額外免費泊車優惠。新地會將於推廣期內連續4星期每周抽出1名得獎者，共4個抽獎日，首個抽獎日為下周三(27)

會員打卡可獲珍藏版九巴口罩

新地會董事總經理謝文娟表示，在會場内設「新地會實時意見分享有賞」互動數碼裝置，參加會員並可獲贈價值100V city商場禮券。此外，會場内設置「新地會自助打卡賞」數碼裝置，會員憑會員號碼二維碼於指定樓盤示範單位會場簽到打卡，可即場換領新地會珍藏版九巴口罩，是次珍藏版九巴口罩包裝以全新北歐式風格設計，並印有「NOVO LAND」正門外欣寶路兩旁的巴士站所新增的8條巴士路線回應樓盤主題。

尚未成為新地會會員的人士，可於「參觀示範單位大抽獎電子登記站」及「新地會實時意見分享有賞」數碼裝置即時免費申請成為新地會會員，並同時登記參加相關活動。

新盤動態｜新地會推參觀NOVO LAND示位大抽獎 每周送3800元商場贈券 新盤動態｜新地會推參觀NOVO LAND示位大抽獎 每周送3800元商場贈券
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受