新盤動態｜新地會推參觀NOVO LAND示位大抽獎 每周送3800元商場贈券

新地會宣布，該會會員今日(20日)起至8月16日期間，參觀新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND第1A期設於九龍環球貿易廣場(ICC)16樓及21樓內的示範單位，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，除有機會贏取價值3,800元V city商場贈券，更可通過入會登記之電郵地址獲得電子優惠券1套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務優惠、沙田HomeSquare商戶優惠及額外免費泊車優惠。新地會將於推廣期內連續4星期每周抽出1名得獎者，共4個抽獎日，首個抽獎日為下周三(27日)。

會員打卡可獲珍藏版九巴口罩

新地會董事總經理謝文娟表示，在會場内設「新地會實時意見分享有賞」互動數碼裝置，參加會員並可獲贈價值100元V city商場禮券。此外，會場内設置「新地會自助打卡賞」數碼裝置，會員憑會員號碼二維碼於指定樓盤示範單位會場簽到打卡，可即場換領新地會珍藏版九巴口罩，是次珍藏版九巴口罩包裝以全新北歐式風格設計，並印有「NOVO LAND」正門外欣寶路兩旁的巴士站所新增的8條巴士路線回應樓盤主題。

尚未成為新地會會員的人士，可於「參觀示範單位大抽獎電子登記站」及「新地會實時意見分享有賞」數碼裝置即時免費申請成為新地會會員，並同時登記參加相關活動。