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地產
2022-08-09 22:40:56

新盤動態｜會德豐半年吸金近76億 主力推啟德MIAMI QUAY I及KOKO HILLS第3期

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新盤動態｜會德豐半年吸金近76億 主力推啟德MIAMI QUAY I及KOKO HILLS第3期

新盤動態｜會德豐半年吸金近76億 主力推啟德MIAMI QUAY I及KOKO HILLS第3期

會德豐地產今日(9)舉辦2022上半年度頒獎典禮，表揚上半年成績卓越的地產代理行。會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至630日，集團累售466伙，連同車位合共套現近76億元。

他稱，早前新冠肺炎疫情緩和後，為確保買家及代理在安心及舒適的環境下置業，特別租用香港太子酒店作開售啟德新盤MONACO MARINE，同時進行實時現場直播，首創酒店置業體驗大獲好評。該盤至今累售近310伙，套現近40億元，成為本年度市區銷售金額及銷量最高的新盤。以售出的單位計算，平均呎價近2.7萬元，為今年大型新盤中呎價最高。

他續稱，MONACO系列買家中，不少為集團其他項目的業主，包括啟德OASIS KAI TAK、將軍澳日出康城MARINIMONTARA等，他們均對集團的項目質素非常滿意及有信心，故再度入市作自住或投資。

另外，集團年初亦促成一宗MOUNT NICHOLSON分層單位成交，售價約5.8億元，呎價亦接近14萬元。

至於今年下半年的銷售部署，黃光耀透露，位處啟德PARK PENINSULAMIAMI QUAY I，為PARK PENINSULA於九大發展商命名之後的首個新盤，現正推出一系列軟銷活動，讓大眾了解更多PARK PENINSULA優勢。另一矚目新盤藍田KOKO HILLS3期，主打一房至兩房戶型，迎合不同買家的需求。

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