新盤動態｜會德豐地產推免息免供按揭計劃 旗下8項目適用 周六生效

香港按證保險有限公司於9月宣布修訂按揭保險計劃，會德豐地產周二(3日)宣布，首度推出免息免供按揭計劃，並將於本周六(7日)正式生效。
該按揭計劃涵蓋一按及二按方案，為買家提供供款假期。會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，於現時高息環境下，集團首度推出免息免供按揭計劃，能有效減低買家首兩年所需起動資金，協助買家上車及換樓客購買面積較大物業，更輕鬆改善生活環境。
當中的一按計劃「置安居一按貸款」提供最高80%第一按揭，按揭年期最長8年，首24個月免息免供，且無須通過壓力測試，惟買方及其擔保人(如有)須提供足夠文件證明其還款能力，包括但不限於提供信貸報告、收入證明及/或銀行紀錄。
至於新推出的二按計劃「置靈活二按貸款」於首3年免息免供，而最高按揭成數可達15%。若同時使用一按及二按計劃，最高按揭成數可達85%。買方及其擔保人(如有)須提供足夠文件證明其還款能力，包括但不限於提供足夠文件(如：最近3年之稅單或利得稅繳納通知書及最近6個月有顯示薪金存款或收入之銀行存摺/月結單)證明每月還款(即第一按揭貸款及第二按揭貸款及其他借貸的還款)不超過香港金融管理局不時訂明的「供款與入息比率」上限。
若買家提早於3年內贖款，更可獲樓價3%回贈。該免息免供按揭計劃適用於會德豐旗下項目之指定單位，包括藍田「KOKO HILLS」、「KOKO RESERVE」、啟德「MONACO」、「GRANDE MONACO」、「MONACO ONE」、「MONACO MARINE」、「OASIS KAI TAK」和屯門掃管笏「GRAND NAPA」。