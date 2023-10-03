新盤動態｜會德豐地產推免息免供按揭計劃 旗下8項目適用 周六生效

香港按證保險有限公司於9月宣布修訂按揭保險計劃，會德豐地產周二(3日)宣布，首度推出免息免供按揭計劃，並將於本周六(7日)正式生效。

該按揭計劃涵蓋一按及二按方案，為買家提供供款假期。會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，於現時高息環境下，集團首度推出免息免供按揭計劃，能有效減低買家首兩年所需起動資金，協助買家上車及換樓客購買面積較大物業，更輕鬆改善生活環境。

當中的一按計劃「置安居一按貸款」提供最高80%第一按揭，按揭年期最長8年，首24個月免息免供，且無須通過壓力測試，惟買方及其擔保人(如有)須提供足夠文件證明其還款能力，包括但不限於提供信貸報告、收入證明及/或銀行紀錄。