新盤動態｜泰峯上樓書 擬周內開價

樓市全面撤辣後，引出累積的購買力，發展商群起推盤應市。由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目「泰峯」昨公布售樓說明書，提供807伙，戶型涵蓋開放式至五房，實用面積235至3,415方呎，今日將向傳媒開放示範單位，有機會本周公布首張價單。
王新興集團銷售總監陳芷湄昨出席活動時表示，「泰峯」設有4個示範單位，包括一房及兩房間隔。新世界發展(017)作為該盤的策略性合作夥伴，營業及市務部總監黃浩賢透露，最快本周公布首張價單及對外開放示範單位，強調會以市價推售。
據樓書顯示，「泰峯」由兩幢4座住宅大樓組成，標準單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積273至774方呎，主打兩房，涉421伙最多，實用面積428至671方呎；其次為一房，設173伙。開放式及三房各涉64伙及103伙；另有46伙特色戶，實用面積235至3,415方呎。
全盤面積最細單位為2B座5樓F室開放式，實用面積235方呎，連81方呎平台；面積最大為2A座41至42樓A-DP室，屬頂層複式戶，五房間隔，實用面積3,415方呎，連200方呎平台及1,258方呎天台，另設私人游泳池。
星凱．堤岸周五發售81伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，集團旗下火炭「星凱．堤岸」落實周五發售81伙。入場單位為1座19樓C室開放式，實用面積228方呎，折實價425.2萬元，折實呎價18,649元。
遠東發展地產總裁方文昌稱，集團夥新世界合作的啟德承景街住宅項目，預計第二季推出，分3期發展，共提供1,305伙，主打兩房。
香港興業(480)銷售及市務助理總經理陳秀珍說，集團旗下大嶼山愉景灣項目正待批預售，涉約320伙，部署年底推出。
中原於圍方商場增設分行
中原地產於大圍圍方商場設立分行，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，一手新盤將主導大市，3月首4天已錄500多宗一手成交，預期全月可錄約1,500宗，較2月份急升近5倍，創去年3月後一年新高。