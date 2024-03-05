新盤動態｜泰峯上樓書 擬周內開價

樓市全面撤辣後，引出累積的購買力，發展商群起推盤應市。由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目「泰峯」昨公布售樓說明書，提供807伙，戶型涵蓋開放式至五房，實用面積235至3,415方呎，今日將向傳媒開放示範單位，有機會本周公布首張價單。

王新興集團銷售總監陳芷湄昨出席活動時表示，「泰峯」設有4個示範單位，包括一房及兩房間隔。新世界發展(017)作為該盤的策略性合作夥伴，營業及市務部總監黃浩賢透露，最快本周公布首張價單及對外開放示範單位，強調會以市價推售。