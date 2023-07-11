新盤動態｜滙都 I 收票超額即加推

樓市聚焦於一手市場，正在收票的新盤均已錄得超額認購，表現不俗。其中泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第1期「滙都I」昨乘勢加推2號價單，涉63伙，維持最高14%折扣，折實價452.7萬元起，折實平均呎價13,856元，與上周四(6日)首張價單13,747元高不足1%，提價幅度未算進取。

滙都I新加推單位包括41伙一房、19伙兩房及3伙三房，實用面積287至498方呎。單位折實價452.7萬至714.4萬元，折實呎價13,392至15,773元。入場單位為1座1樓A07室一房戶，實用面積287方呎，連159方呎平台，折實價452.7萬元，呎價15,773元。項目今批一房戶折實價全數低於500萬元。執行董事關堡林指，視乎市場反應，預計短期內公布銷售安排。消息指，該盤暫累收約1,334票，以迄今共推出188伙計算，超額認購約6倍。

海盈山累收1100票

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」亦部署短期內加推單位。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊透露，項目暫累收約1,100票，以首批88伙計，超額約11倍，重申加推單位有提價空間，有機會周末進行首輪銷售。

HENLEY PARK今賣82伙

恒基地產(012)啟德HENLEY PARK今日次輪推售82伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，截收8,384票，超額約101倍。

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