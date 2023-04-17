新盤動態｜華懋蔡宏興：何文田瑜一第1A期部署下季推出

蔡宏興(左二)表示，瑜一第1A期的售樓說明書及示範單位正在籌備中，最快下季推出。

至於華懋與市區重建局合作發展的長沙灣東京街重建項目，提供約180伙，正待批預售樓花同意書，有機會年內應市，該盤屬單幢式物業，為本港首個採用組裝合成建築法(MiC)的私人住宅項目，預計今年底落成。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今天(17日)出席活動時表示，集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第1B及1C期市場反應不俗，重申集團會按原定推盤步伐，第1A期的售樓說明書及示範單位正在籌備中，最快下季推出。

「香港鼓樂節」踏入20周年，華懋集團首度與香港中樂團攜手呈獻 「鼓動心弦 連結世界」系列活動，今天(17日)於中環街市舉辦發布會。

「鼓動心弦 連結世界」涵蓋一系列不同形式的公眾參與鼓樂活動，包括跨越十八區的「鼓動心弦 連結社區」鼓樂訓練及演出拍攝、網上節拍敲擊挑戰「#DrumChallenge」、世界鼓隊網上演出、分別於中環街市及如心廣場舉行的「敲擊工作坊」、於西九文化區舉行的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及音樂會、於荃灣西如心酒店舉行音樂會養心坊等。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，很榮幸能首度與香港中樂團合作，為市民帶來連串豐富的音樂及文化活動，透過學習及欣賞鼓樂，期望為社會注入正能量及創造正面價值，體現集團對「人、繁榮、環境」三者並重的原則。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌稱，「香港鼓樂節」集演出、教育、社區參與於一身的使命，以鼓樂振奮人心。樂團感謝華懋集團的全力支持，讓樂團把鼓樂更深耕於全港十八區，以治癒人心的鼓音樂為社會增添笑臉，亦透過科技，於雲端激出一股火熱鼓浪潮，始終如一地以音樂連繫世界。