熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
地產
2022-09-01 18:41:27

新盤動態｜萬科深水埗海壇街項目 涉逾500伙 料分期推出

分享：
新盤動態｜萬科香港深水埗海壇街項目 涉逾500伙 料分期推出

劉淑貞指，萬客會Vanke Club將於萬科香港各項目展銷廳及示範單位，免費送出DIY兔仔燈籠材料包。

市區新盤積極起動。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，集團位於深水埗海壇街及醫局街的全新住宅項目將分期推出，預計提供超過500伙，主打中小型單位，迎合首置、新婚家庭、換樓客等各類型買家需要。

劉淑貞表示，集團現在持續出售何文田VAU Residence、西營盤15 Western StreetThe Campton等項目。另外，臨近中秋佳節，萬客會Vanke Club將於萬科香港各項目展銷廳及示範單位，免費送出DIY兔仔燈籠材料包，並設專人即場教授製作方法，讓大家能歡度溫馨的中秋佳節。

劉淑貞指，由即日起至本月12日，凡現有Vanke Club會員，或即時登記成為Vanke Club會員，並親臨以下指定地點，向工作人員展示Vanke Club電子會員卡，讚好Vanke Club Facebook專頁及活動相關帖子，將可獲贈DIY兔仔燈籠材料包，數量有限，送完即止。

活動日期︰

  • 91日至912日（早上11時至晚上8時）

活動地點︰

  •  VAU Residence展銷廳 可即場製作

　　　長沙灣福榮街201The Campton商場地下 (長沙灣港鐵站A2出口)

  • 15 Western Street示範單位

　　　西營盤西邊街15 (西營盤港鐵站B2出口)

費用︰全免

參加方法︰親臨指定地點及參觀示範單位，向工作人員展示Vanke Club電子會員卡，並展示已”Like Vanke Club Facebook專頁及活動相關帖子。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受