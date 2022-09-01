新盤動態｜萬科深水埗海壇街項目 涉逾500伙 料分期推出

市區新盤積極起動。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，集團位於深水埗海壇街及醫局街的全新住宅項目將分期推出，預計提供超過500伙，主打中小型單位，迎合首置、新婚家庭、換樓客等各類型買家需要。

劉淑貞表示，集團現在持續出售何文田VAU Residence、西營盤15 Western Street及The Campton等項目。另外，臨近中秋佳節，萬客會Vanke Club將於萬科香港各項目展銷廳及示範單位，免費送出DIY兔仔燈籠材料包，並設專人即場教授製作方法，讓大家能歡度溫馨的中秋佳節。

劉淑貞指，由即日起至本月12日，凡現有Vanke Club會員，或即時登記成為Vanke Club會員，並親臨以下指定地點，向工作人員展示Vanke Club電子會員卡，讚好Vanke Club Facebook專頁及活動相關帖子，將可獲贈DIY兔仔燈籠材料包，數量有限，送完即止。

活動日期︰

9 月 1 日至 9 月 12 日（早上 11 時至晚上 8 時）

活動地點︰

VAU Residence 展銷廳 可即場製作

長沙灣福榮街201號The Campton商場地下 (長沙灣港鐵站A2出口)

15 Western Street 示範單位

西營盤西邊街15號 (西營盤港鐵站B2出口)

費用︰全免

參加方法︰親臨指定地點及參觀示範單位，向工作人員展示Vanke Club電子會員卡，並展示已”Like” Vanke Club Facebook專頁及活動相關帖子。