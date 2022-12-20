新盤動態｜5盤2000伙待發 會德豐明年銷售目標逾百億

年尾將至，市場上仍有新盤準備交樓，為業主送上「聖誕禮物」。會德豐地產旗下啟德MONACO及GRANDE MONACO已取得滿意紙，將分批發信通知業主有關交樓安排。常務董事黃光耀表示，集團明年部署推出5個樓盤，涉及超過2,000伙，銷售目標期望超過100億元，較今年的逾95億元高約5%。

他續指，會德豐今年迄今累售585伙住宅單位，連同車位等，總銷售金額逾95億元，表現主要受新冠肺炎疫情影響，但隨著不少「壞消息已離開」，市況轉向正面樂觀，憧憬來年本港與內地通關，經濟加快復常，其他發展商將加快推盤步伐，明年一手交投料增至逾1.5萬宗，整體樓價看升約5%至8%。

黃光耀指，藍田KOKO HILLS第3A期料成明年「頭炮」項目，提供392伙，早前透露主打一房及兩房戶，料吸引首置人士及家庭客。另預計推出樓盤包括將軍澳日出康城第12期、灣仔春園街精品住宅項目、啟德Park Peninsula兩個合作項目MIAMI QUAY第2期及啟德承豐道19號，會視乎市況適時推盤。

開放住客會所及全新示範單位

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，MONACO及GRANDE MONACO迄今累售616伙，套現逾87億元，平均成交呎價25,507元。現尚餘30伙待售，其中21伙以價單發售，主要為三房間隔；另9伙特色戶招標推售。項目昨開放住客會所，採雙會所設計，佔地逾2.19萬方呎；及2個現樓示範單位，包括MONACO 2A座25樓B室，實用面積678方呎，三房連儲物房連傢俬；另為GRANDE MONACO Mansion D 3及5樓A室，屬低座特色天台複式戶，全盤僅提供6伙，實用面積1,543方呎，四房連雙房套加工作間連廁設計，並內置樓梯通往552方呎私人天台，享啟德河景；兩個示位將於聖誕假期對外開放。

利奧坊．壹隅周五推售8伙 最平485萬

另一市區新盤，恒基地產(012)大角咀利奧坊．壹隅本月交投活躍，迄今錄16宗成交，料屬九龍區新盤成交量最高項目。發展商昨上載最新銷售安排，將於周五開賣8伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，涵蓋1伙兩房、2伙一房及5伙開放式單位，實用面積206至383方呎。扣除最高8%折扣優惠後，折實價485.48萬至964.43萬元，呎價23,231至25,181元。最低售價為1座22樓N單位，實用面積206方呎，開放式間隔，折實售價485.48萬元，呎價23,567元。