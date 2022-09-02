新盤動態｜MIAMI QUAY I 今開價 搶中秋出擊

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I周三上載售樓說明書後，昨向傳媒開放3個示範單位，並將於今日公布首張價單，成為PARK PENINSULA頭炮項目。首批提供不少於兩成單位，以全盤648伙計，即約130伙，有機會於中秋節長假期作首輪銷售。

會德豐地產常務董事黃光耀透露，首批涵蓋開放式至三房單位，料周末開放示範單位，並同步接受認購登記，單位定價方面「希望做到價量並重」，稱與合作夥伴於區內均有發展項目正在推售，對該區售價都很熟悉及掌握數據，另會參考一線臨海及東九龍的項目。他指，項目預計明年8月底入伙，短樓花期相信可吸引年輕客、小家庭及投資客。

MIAMI QUAY I設一房、兩房及三房一套示範單位，其中2座28樓B室為藍本搭建的無改動兩房，附設計及裝修，實用面積433方呎，布置以充滿熱帶風情的綠色為主調，客飯廳不設玄關，開放式廚房設計，露台與工作平台相連令空間更寬廣。