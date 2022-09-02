新盤動態｜MIAMI QUAY I 今開價 搶中秋出擊

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I周三上載售樓說明書後，昨向傳媒開放3個示範單位，並將於今日公布首張價單，成為PARK PENINSULA頭炮項目。首批提供不少於兩成單位，以全盤648伙計，即約130伙，有機會於中秋節長假期作首輪銷售。
會德豐地產常務董事黃光耀透露，首批涵蓋開放式至三房單位，料周末開放示範單位，並同步接受認購登記，單位定價方面「希望做到價量並重」，稱與合作夥伴於區內均有發展項目正在推售，對該區售價都很熟悉及掌握數據，另會參考一線臨海及東九龍的項目。他指，項目預計明年8月底入伙，短樓花期相信可吸引年輕客、小家庭及投資客。
MIAMI QUAY I設一房、兩房及三房一套示範單位，其中2座28樓B室為藍本搭建的無改動兩房，附設計及裝修，實用面積433方呎，布置以充滿熱帶風情的綠色為主調，客飯廳不設玄關，開放式廚房設計，露台與工作平台相連令空間更寬廣。
Larchwood夥中原推按揭優惠
宏安地產(1243)大角咀洋松街單幢新盤Larchwood將於今日首輪開售83伙。執行董事程德韻表示，項目截收604票，超額認購逾6倍，入票客源中以年輕夫婦及首置客佔多。她認為，市場的剛性需求仍然強勁，並對首輪銷情有信心，將視乎首輪銷情來考慮稍後加推單位及提價空間。
該盤現夥拍中原按揭推出「Larchwood置抵按揭存款相連優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳稱，是次優惠全期按息低至H加1.3厘，封頂上限低至P減2.75厘(現為2.5厘)。計劃兼享按揭存款相連高存息戶，存息與按息一致，存息可高達2.5厘。此外，計劃亦提供特高現金回贈高達貸款額1.8%，按揭成數高達90%，年期長達30年。此外，中原地產更送出價值1,388元的中秋果籃予首3名透過該行購入該盤買家。
萬科深水埗海壇街項目涉逾500伙
其他市區新盤亦積極起動，萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞指，集團旗下深水埗海壇街及醫局街的全新住宅項目將分期推出，預計提供逾500伙，主打中小型單位，迎合首置、新婚家庭、換樓客等各類型買家需要。