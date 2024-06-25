新盤動態｜NOVO LAND 3B周五賣156伙

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期昨日上載第2號銷售安排，落實本周五(28日)發售共156伙，當中以價單形式推售118伙，將於本周五下午1時正截止接收購樓意向登記；另有38伙特色單位以招標形式出售。
「NOVO LAND」第3B期以價單形式推售的單位涵蓋10伙開放式、27伙一房、49伙兩房及32伙三房單位。
折實299.4萬元入場
扣除最高15%折扣後，單位折實售價由299.37萬至843.79萬元，折實呎價介乎11,079元至12,724元。該批單位以定價計，市值逾7億元。該盤於本周五晚上7時正式開售，分為A及B組兩個時段發售單位；A組買家須最少購買1伙三房單位，或2伙至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。
柏蔚森最快本周上樓書
另外，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森」早前獲批預售樓花同意書，當中「柏蔚森I」已簽署宣傳委託書予各物業代理，為項目作銷售宣傳，展銷廳及示範單位已接近完成，預計最快本周上載樓書，最快下月登場，料成7月市場焦點新盤。
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，最新代理租金指數創2020年1月以來新高，政府人才計劃吸納不少人才，租金走勢反映剛性住屋需求。