新盤動態｜NOVO LAND 3B周五賣156伙

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期昨日上載第2號銷售安排，落實本周五(28日)發售共156伙，當中以價單形式推售118伙，將於本周五下午1時正截止接收購樓意向登記；另有38伙特色單位以招標形式出售。

「NOVO LAND」第3B期以價單形式推售的單位涵蓋10伙開放式、27伙一房、49伙兩房及32伙三房單位。

折實299.4萬元入場

扣除最高15%折扣後，單位折實售價由299.37萬至843.79萬元，折實呎價介乎11,079元至12,724元。該批單位以定價計，市值逾7億元。該盤於本周五晚上7時正式開售，分為A及B組兩個時段發售單位；A組買家須最少購買1伙三房單位，或2伙至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。