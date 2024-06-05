新盤動態｜NOVO LAND 3B期擬下周開價

新地代理總經理陳漢麟表示，項目第2A及2B期交樓進度理想，逾一半售出單位已完成收樓程序。為配合上述兩期入伙，發展商昨向傳媒參觀項目住客會所「NOVO Resorts」部分設施，包括約6,600方呎的多用途運動場地、25米室內恆溫等。陳漢麟稱，「NOVO Resorts」會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，設有88項設施。

THE HADDON擬今落實銷售安排

至於恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」正進行收票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，截至昨日下午3時接獲272個認購登記，以首張價單92伙計算，超額認購近2倍。他稱，項目考慮日內加推，最快今日落實銷售安排，料周末至下周中前開售；首輪銷售擬設大手客時段及招標推售特色單位。

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佳悅加推7伙 折實最平341萬

另外，由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產及宏達控股合作、中原地產獨家代理的長沙灣「佳悅」昨加推6號價單共7伙，屬高層27樓及28樓的開放式及一房單位，實用面積199至289方呎。扣除最高4%折扣，折實價341.76萬至462.72萬元，折實呎價15,945至17,608元。入場單位為27樓C室，開放式間隔，實用面積201方呎，折實價341.76萬元，折實呎價約17,003元。