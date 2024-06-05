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地產
2024-06-05 04:29:54
日報

新盤動態｜NOVO LAND 3B期擬下周開價

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NOVOLAND 新鴻基地產 陳漢麟

新地昨開放NOVO LAND會所部分設施予傳媒參觀；圖中為陳漢麟。(林靄怡攝)

新盤市場競爭逐漸升溫，其中新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期預告日內公布售樓說明書，提供769伙，計劃周內先向傳媒開放示範單位，包括主打的兩房戶型；並部署下周開價，首張價單料不少於全盤約兩成，即涉約154伙。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目第2A及2B期交樓進度理想，逾一半售出單位已完成收樓程序。為配合上述兩期入伙，發展商昨向傳媒參觀項目住客會所「NOVO Resorts」部分設施，包括約6,600方呎的多用途運動場地、25米室內恆溫等。陳漢麟稱，「NOVO Resorts」會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，設有88項設施。

THEHADDON

(林俊源攝)

THE HADDON擬今落實銷售安排

至於恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」正進行收票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，截至昨日下午3時接獲272個認購登記，以首張價單92伙計算，超額認購近2倍。他稱，項目考慮日內加推，最快今日落實銷售安排，料周末至下周中前開售；首輪銷售擬設大手客時段及招標推售特色單位。

即睇紅磡 THE HADDON最新資訊

佳悅加推7伙 折實最平341萬

另外，由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產及宏達控股合作、中原地產獨家代理的長沙灣「佳悅」昨加推6號價單共7伙，屬高層27樓及28樓的開放式及一房單位，實用面積199至289方呎。扣除最高4%折扣，折實價341.76萬至462.72萬元，折實呎價15,945至17,608元。入場單位為27樓C室，開放式間隔，實用面積201方呎，折實價341.76萬元，折實呎價約17,003元。

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發展商同步安排該7伙於本周六以價單發售，另同日招標推售10伙連平台或連天台特色單位。

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