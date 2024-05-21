新盤動態｜One Wood Road 短期開價

樓市焦點仍落在一手，鐵路新盤連環出擊後，市區單幢新盤緊接登場。由盈信控股發展、已屆現樓的灣仔「One Wood Road」昨公布新部署，提供42伙，實用面積460至1,284方呎，計劃明日率先向傳媒開放現樓示範單位，並積極考慮短期內開價。
「One Wood Road」屬單幢式物業，標準樓層一梯兩伙，設兩部升降機，全數單位採梗廚設計。項目主打實用面積460方呎的兩房單位，另提供4伙三房複式單位。
盈信控股代表游國輝表示，項目以精品住宅為定位，總投資額接近10億元。由於已屆現樓，期望買家可親身感受項目質素，「自然會覺得抵」；而特色單位考慮以招標發售。
委託利嘉閣作獨家代理銷售
該盤同步宣布委託利嘉閣地產作獨家代理銷售，該行總裁廖偉強指，本月至昨日已錄逾1,000宗一手成交，在不少利好消息加持下，如近日內地推出一連串的利港措施，包括再度增加港澳自由行的城市數目、擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海等，將帶動本港經濟加快復甦，亦會吸引更多內地人來港了解香港物業市場，相信市況會持續向好。
ONE SOHO錄81宗租務成交
信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」迄今累售319伙，全盤尚餘3伙在售。
項目租賃表現理想，迄今累錄81宗，單計本月則錄得5宗租務成交，平均呎租61元，最高呎租達69.5元。該盤高層A1室，實用面積285方呎，一房間隔，以1.8萬元租出，呎租約63.2元。