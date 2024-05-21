新盤動態｜One Wood Road 短期開價

樓市焦點仍落在一手，鐵路新盤連環出擊後，市區單幢新盤緊接登場。由盈信控股發展、已屆現樓的灣仔「One Wood Road」昨公布新部署，提供42伙，實用面積460至1,284方呎，計劃明日率先向傳媒開放現樓示範單位，並積極考慮短期內開價。

「One Wood Road」屬單幢式物業，標準樓層一梯兩伙，設兩部升降機，全數單位採梗廚設計。項目主打實用面積460方呎的兩房單位，另提供4伙三房複式單位。

盈信控股代表游國輝表示，項目以精品住宅為定位，總投資額接近10億元。由於已屆現樓，期望買家可親身感受項目質素，「自然會覺得抵」；而特色單位考慮以招標發售。