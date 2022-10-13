新盤動態｜PARK YOHO Bologna開放式257方呎起

已預告本月開售的新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna，昨上載售樓說明書，單位面積257方呎起，屬開放式連平台戶；今日將率先向傳媒開放4個現樓示範單位，最快下周開放予公眾參觀。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目備有3個交樓標準及1個連裝修示範單位，涵蓋3種戶型，最快下周公布首張價單，料涉50伙，有機會提供今期僅有的一房及兩房複式單位。

據樓書顯示，PARK YOHO Bologna提供164伙，分第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，設4部升降機。最細單位為8A座1樓D室，開放式間隔，實用面積257方呎，連102方呎平台。最大單位為8A座17樓A室，四房間隔，實用面積1,155方呎，連51方呎平台及1,067方呎天台。該盤設33個住宅車位，住戶亦可使用項目其他期數車位。

仲量聯行籲政府撤辣

仲量聯行(JLL)指，今年首9個月平均每月僅4,100宗住宅成交，見20年以來新低。該行認為，儘管樓價不會斷崖式下滑，但在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素影響下，本港樓市於1999至2003年經歷的漫長下行周期大有機會重演，當時累積跌幅高達45.5%。該行建議政府現應開始考慮撤走懲罰性印花稅，若樓價跌勢加劇，借高按揭成數的買家將面對變負資產的風險。