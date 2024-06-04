新盤動態｜THE HADDON暫超額逾1.6倍

恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH最新一期「THE HADDON」正接受認購登記，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，暫收逾240票，以首張價單92伙計，超額認購逾1.6倍；有機會今日加推單位，料周末進行首輪銷售。
林達民指，該盤暫收到的認購登記中，投資者佔約35%，最快今日加推單位，並同步上載銷售安排，料周末展開首輪銷售，將成為本月首個開賣的全新盤。
他稱，首輪銷售或同時推出特色戶招標發售，包括頂層29樓N室，三房連套房間隔，實用面積642方呎，屬全盤面積最大單位，外連173方呎平台和590方呎天台；而毗鄰的29樓P室屬一房特色戶，實用面積255方呎，連233方呎天台。
恒地區內同系必嘉坊首3期項目，林達民補充，迄今累售639伙，套現約38.3億元，平均成交呎價約2.12萬元。
揚海頂層特色戶標售1.3億
由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」昨標售1B座32樓A室，屬頂樓連天台特色單位，實用面積1,901方呎，連313方呎平台及1,842方呎天台，四房三套房設計，享深灣海景，連2個車位認購權1.3億元成交，呎價逾68,385元，創項目入伙後成交金額及呎價新高，亦為港島南岸今年成交呎價新高。
「揚海」開售迄今累沽570伙，佔全盤600伙逾95%，套現逾140億元；現正籌備同系港島南岸第4A期「海盈山」新一輪銷售部署，料短期內公布相關消息。