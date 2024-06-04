新盤動態｜THE HADDON暫超額逾1.6倍

恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH最新一期「THE HADDON」正接受認購登記，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，暫收逾240票，以首張價單92伙計，超額認購逾1.6倍；有機會今日加推單位，料周末進行首輪銷售。

林達民指，該盤暫收到的認購登記中，投資者佔約35%，最快今日加推單位，並同步上載銷售安排，料周末展開首輪銷售，將成為本月首個開賣的全新盤。

他稱，首輪銷售或同時推出特色戶招標發售，包括頂層29樓N室，三房連套房間隔，實用面積642方呎，屬全盤面積最大單位，外連173方呎平台和590方呎天台；而毗鄰的29樓P室屬一房特色戶，實用面積255方呎，連233方呎天台。