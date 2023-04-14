新盤動態｜University Hill上樓書 主攻兩房

全新盤接連起動！新鴻基地產(016)大埔白石角優景里第2A期「University Hill」昨正式上載售樓說明書，提供607伙，實用面積206至851方呎；當中358伙屬兩房單位，佔全盤59%。新地代理總經理胡致遠表示，最快下周公布首張價單，有機會月底開售。

University Hill樓花期長約14個月，據樓書顯示，項目由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座。標準分層單位涉510伙，佔全盤約84%，間隔由開放式至三房，設有9種戶型，實用面積217至640方呎。開放式戶佔31伙，面積217至229方呎；一房戶涉75伙，面積287至376方呎；兩房戶共358伙，面積402至472方呎；三房戶面積531至640方呎。項目亦提供97伙連平台或天台特色戶，實用面積206至851方呎。

開放式戶面積206方呎 白石角區內最細

全盤最細面積為漾景閣第5A座1樓A3室，開放式間隔，連59方呎花園，室內面積206方呎，較上期Silicon Hill入場單位217方呎更細，料為白石角區內歷來新盤最細單位。標準單位最細面積為漾景閣第1座及第2座的A2室，面積217方呎，開放式間隔，長形開則，入屋右邊為浴室，開放式廚房設於廳區中間位置，外連22方呎露台。至於全盤最大面積為漾景閣第2座12樓A6室，面積851方呎，三房一套連書房及士多房間隔，連262方呎平台及472方呎天台。

University Hill備有約5.4萬方呎住客會所，設有162個住客車位，以全盤607伙計算，平均約四戶爭一個車位。胡致遠稱，今日率先開放一個兩房交樓標準單位予傳媒參觀，最快下周開價，首張價單期望可涵蓋不同戶型單位。

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