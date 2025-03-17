新盤半月售約1630伙 按月飆2倍 周末上然首輪近沽清｜一手市況

發展商接力推盤，樓市小陽春旺勢持續，綜合市場消息，一手市場於過去周末(15日及16日)錄得約300宗成交，與上周末表現相若，本月首16日累積沽出1,630伙，較上月同期約540宗按月大增約2倍，兼創近5個月新高。新界細價樓搶佔市場焦點，區內本月沽出967伙佔近六成。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期周末首輪近沽清，發展商乘勢加推96伙，並將於本周三(19日)推出118伙作次輪銷售。

上然首輪大手客佔 近半

「上然」周六以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%，套現逾10.6億元。據悉，買家包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港區，投資者亦見項目租金回報理想而入市；當中大手客佔比47%，28伙開放式單位均透過1「家」1付款計劃售出。

至於新一批單位扣除最高折扣16%後，折實售價由345.1萬至873.1萬元，折實呎價介乎10,886元至15,695元，折實平均呎價12,411元。發展商表示，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推；40伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次還推出新1「家」1付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別可享額外100萬及160萬元的樓價折扣。