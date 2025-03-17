新盤半月售約1630伙 按月飆2倍 周末上然首輪近沽清｜一手市況

發展商接力推盤，樓市小陽春旺勢持續，綜合市場消息，一手市場於過去周末(15日及16日)錄得約300宗成交，與上周末表現相若，本月首16日累積沽出1,630伙，較上月同期約540宗按月大增約2倍，兼創近5個月新高。新界細價樓搶佔市場焦點，區內本月沽出967伙佔近六成。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期周末首輪近沽清，發展商乘勢加推96伙，並將於本周三(19日)推出118伙作次輪銷售。
上然首輪大手客佔近半
「上然」周六以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%，套現逾10.6億元。據悉，買家包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港區，投資者亦見項目租金回報理想而入市；當中大手客佔比47%，28伙開放式單位均透過1「家」1付款計劃售出。
至於新一批單位扣除最高折扣16%後，折實售價由345.1萬至873.1萬元，折實呎價介乎10,886元至15,695元，折實平均呎價12,411元。發展商表示，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推；40伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次還推出新1「家」1付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別可享額外100萬及160萬元的樓價折扣。
YOHO WEST PARKSIDE月內沽399伙奪冠
新界西方面，新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」首三輪銷售全數即日沽清，月內累售出399伙，屬新盤銷情最佳，項目將於本周二(18日)展開第四輪推售105伙。市場消息指，第四輪銷售截收約3,300票，超額認購約30倍。
泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」周末兩天售出6伙，成交價由452.03萬至530.44萬元，總成交金額約2,911.33萬元。當中3宗為連天台特色戶，成交金額最高單位為第6座12樓A08室兩房，實用面積449方呎，以530.44萬元成交，呎價約11,814元。「滙都」3月份首兩個多星期累售73伙，整個項目迄今合共售出879伙。
餘貨銷情加快 壹嘉五折賣樓奏效
市區新盤加速清餘貨，受惠新印花稅措施，宏安地產(1243)旗下黃大仙單幢式新盤「薈鳴」周日連錄3伙單位成交，成交總額超過1,100萬元，只計3月份已錄成交金額超過6,700萬元。據悉，成交單位全數為J室，實用面積介乎178至200方呎，每個單位總價均等於或低於400萬元，可享受財政預算案新印花稅僅100元。截至目前，項目全盤已售出170伙，吸金超過8.15億元。
貨尾盤劈價策略奏效，由尚嘉地產發展的灣仔單幢式新盤「壹嘉」早前修改2張價單，將17伙單位定價劃一下調25%，部分單位較2019年首次推出時累減約五成。項目周六連沽3伙，吸金約4,291萬元，最高成交單位為33樓A室，實用面積892方呎，兩房一套間隔，以2,408萬元招標售出，呎價約26,996元。