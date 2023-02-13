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地產
2023-02-13 04:29:53
日報

新盤周末成交增三成 海茵莊園開放式呎售2.3萬

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海茵莊園

海茵莊園3日沽出14伙。(資料圖片)

一手市況向好，綜合市場資料，過去周末兩日錄逾80宗一手成交，較對上一個周末約60宗，多逾三成。新盤現樓餘貨交投活躍。九龍建業(034)將軍澳海茵莊園昨發售36伙，消息指即日售出8伙，共套現約4,400萬元。包括1座21樓B3室開放式戶，實用面積203方呎，成交價470.4萬元，呎價23,172元。

海茵莊園早前已開放現樓予公眾參觀，吸引不少準買家參觀；若連同上周五及周六售出的6伙，該盤於3日內售出14伙。

由鼎珮集團持有、已屆現樓的長沙灣睿峰於周末兩日共錄3宗成交，涉資約3,900萬元，平均成交呎價約22,500元。當中東翼32樓A室三房戶，實用面積639方呎，以1,452.5萬元成交，呎價22,731元。

新香港人逾2400萬購GRANDE MONACO四房

會德豐地產啟德GRANDE MONACO亦錄得一宗四房成交，單位為1A座3樓B單位，實用面積961方呎，成交價2,414.3萬元，呎價25,123元。據悉，買家為新香港人，因看好啟德發展前景，故購入單位自用。

其他新盤餘貨，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue上周六推售82伙，即日售出12伙，成交價342.08萬至687.27萬元，涉資約5,715萬元；成交價最高為C座1樓21室兩房戶，實用面積501方呎，成交價687.27萬元，呎價13,718元。

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