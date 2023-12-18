新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(16日及17日)共錄約265宗成交，較上周末的328宗，減少63宗或約19.2%；主力來自由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(16日)開始的第三輪推售共售出約247伙，佔周末一手成交約93%。另外，全港本月一手成交宗數截至昨日(17日)已達1,059宗，為自8月後再度重上千宗水平。

新地副董事總經理雷霆稱，「YOHO WEST」上周六第三輪銷售280伙，沽出近九成單位，形容銷情是「氣勢如虹，持續火熱」；項目自本月2日開始首輪銷售已累沽近900伙，套現約45億元，佔本月一手交投約85%。項目隨即加推第6號價單，涉及159伙，維持最高13.5%折扣，折實平均呎價12,599元，屬原價加推。同時落實本周三(20日)壓軸進行第四輪銷售，合共291伙，包括6號價單及1至5號價單尚未推售單位，當中1至5號價單部分單位售價上調約1%至3%。此輪銷售將於今日(18日)晚上8時截票，周二(19日)進行抽籤，周三下午3時後展開銷售。

晉環兩房呎售 2.8 萬 由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓項目「晉環」於上周六售出1A座31樓E室，實用面積572方呎，屬兩房連套間隔，以1,604.5萬元成交，呎價約28,050元。 據了解，買家一直居於港島區，看準項目位於黃竹坑站上蓋的優越位置，加上SOUTHSIDE商場自上星期起陸續開幕，生活更添便利，決定購入單位自住之用。