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地產
2023-12-18 13:01:39

新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

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新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(16日及17)共錄約265宗成交，較上周末的328宗，減少63宗或約19.2%；主力來自由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」上周六(16)開始的第三輪推售共售出約247伙，佔周末一手成交約93%。另外，全港本月一手成交宗數截至昨日(17)已達1,059宗，為自8月後再度重上千宗水平。

新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

「YOHO WEST」上周六(16日)開始的第三輪推售共售出約246伙，佔周末一手成交約93%。（資料圖片）

新地副董事總經理雷霆稱，「YOHO WEST」上周六第三輪銷售280伙，沽出近九成單位，形容銷情是「氣勢如虹，持續火熱」；項目自本月2日開始首輪銷售已累沽近900伙，套現約45億元，佔本月一手交投約85%。項目隨即加推第6號價單，涉及159伙，維持最高13.5%折扣，折實平均呎價12,599元，屬原價加推。同時落實本周三(20)壓軸進行第四輪銷售，合共291伙，包括6號價單及15號價單尚未推售單位，當中15號價單部分單位售價上調約1%3%。此輪銷售將於今日(18)晚上8時截票，周二(19)進行抽籤，周三下午3時後展開銷售。

新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

晉環兩房以1,604.5萬元成交，呎價約28,050元。（資料圖片）

晉環兩房呎售2.8

由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓項目「晉環」於上周六售出1A31E室，實用面積572方呎，屬兩房連套間隔，以1,604.5萬元成交，呎價約28,050元。

據了解，買家一直居於港島區，看準項目位於黃竹坑站上蓋的優越位置，加上SOUTHSIDE商場自上星期起陸續開幕，生活更添便利，決定購入單位自住之用。

新盤周末成交按周跌近兩成錄265宗 本月重上千宗水平｜一手市況

「凱柏峰III」於周末期間錄得3宗成交，套現近2,193萬元。（資料圖片）

凱柏峰III周末連沽3

信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」於周末期間錄得3宗成交，套現近2,193萬元；包括昨日(17)售出3B23C室，實用面積371方呎，一房間隔，成交價636.4萬元，呎價約17,154元。

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