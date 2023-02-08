新盤回暖︱ONE INNOVALE 2期周六售82伙

ONE INNOVALE-Bellevue昨上載最新銷售安排，折實價由331.12萬元起。(資料圖片)

樓市氣氛回暖，發展商趁機加快推售新盤餘貨。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue昨上載最新銷售安排，將於周六發售82伙。扣除最高7%折扣優惠，折實價由331.12萬元起。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次發售單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積228至501方呎。單位折實價333.12萬至701.31萬元，折實呎價13,681至16,172元，折實平均呎價14,883元。

最低售價為C座1樓單位12，實用面積228方呎，開放式間隔，折實售價333.12萬元，呎價14,611元；最低呎價為C座1樓單位18，實用面積477方呎，兩房一套間隔，折實價652.58萬元，呎價13,681元。林達民補充，踏入2月短短一周，ONE INNOVALE已共售出33伙。

港島區亦有項目起動，新鴻基地產(016)北角海璇新加推6伙於周六起招標發售，單位為項目5座6、10、16樓的A及B室，全為四房間隔，實用面積1,488至1,602方呎。