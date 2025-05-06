新盤回氣 二手接力 整體樓宇買賣連漲兩月 破7千宗 創近5個月新高｜樓市數據

據土地註冊處數據所得，今年4月份全港共錄7,244宗樓宇買賣登記(數字主要反映3月中旬至4月上旬的樓市實際狀況)，較3月份的6,680宗升8%，連漲兩個月，創下近5個月以來高位。至於月內整體物業登記總值錄得512.60億元，按月增加11%，同創5個月最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，新盤市場因應推售節奏而略為回氣，二手乘機接力補上，惟關稅戰一度窒礙升勢，後市小休後，料仍有力再上。

從住宅物業環節觀察，上月一手私樓買賣登記量出現回吐，交投有所減慢，主因是之前熱賣的新盤已近售罄，而出現推盤空窗期，加上4月初中美關稅戰愈演愈烈，亦窒礙了市場信心。總結4月份一手私樓買賣登記宗數回落了29%，錄1,545宗，但仍屬近5個月來次多的水平；而月內買賣登記總值也跌17%，錄得134.15億元。至於4月份一手私樓登記量最多的首3個新盤，依次為上然1期(334宗)、YOHO WEST PARKSIDE(192宗)及上然2期(90宗)。

百元印花稅效應持續 二手量價齊升 二手住宅市場方面，持續受惠財政預算案放寬100元印花稅至400萬元物業，加上趁新盤推售出現空窗期，刺激二手市場接力造好，結果推動4月份二手私樓買賣錄得3,650宗，按月持續大升30%，重上最近12個月高位，突破3,600宗水平；至於月內登記總值相應增加28%，達270.38億元，繼續展現量值齊升的旺勢。

非住宅市場 跑贏住宅市場 至於非住宅市場上月表現最凌厲，並跑贏住宅市場，主因是購買力持續釋放，帶動工廈、商廈及店舖出現介乎逾一成至近三成的全面升幅，而車位更加按月勁升46.6%，造就4月份整體工商舖及其他買賣登記量，出現連月大反彈，並逼近千宗關口，錄975宗，按月再升33%；而月內相應買賣登記金額則升3%，錄56.06億元。