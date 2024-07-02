新盤大計｜半年吸金逾130億 會德豐擬年底前再推千伙

踏入下半年，發展商陸續部署推盤大計。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團計劃推出3至5個樓盤應市，涉及約1,000伙；總結上半年，集團累計售出1,188伙，套現逾130.7億元，相信今年全年銷售金額將更勝去年。
黃光耀稱，集團上半年銷量最高樓盤為與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「SEASONS」系列，涉773伙，套現逾48.7億元。至於與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德「MIAMI QUAY I」自5月份現樓登場售出39伙，套現逾4.6億元，不少買家為內地或新香港人。
黃光耀透露，集團計劃下半年推出3至5個項目，伙數最多為與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸第6期發展項目第1期，提供約463伙；其次為啟德承豐道19號第1期，涉361伙。
柏蔚森I率先開放示位予傳媒參觀
另一跑道區新盤、新世界及遠東發展(035)合作「柏蔚森I」已公布售樓說明書，代理透露在過去長周末假期接獲投資者、港漂人才及本地用家查詢。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，項目示範單位及售樓處已屆最後階段，今日首度開放標準海景兩房示範單位予傳媒參觀。
尚逸首輪推81伙 即日沽逾八成
下半年首個開賣全新盤、大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」昨日首輪推售81伙，截至下午6時，即日售出65伙，佔可售單位逾八成；當中兩房單位全數沽清。中原地產透露，該行於S組時段錄得五組客人買2伙，其中一組斥逾1,215萬元購1伙兩房及1伙開放式作投資之用。
該盤推出「買樓送樓」抽獎優惠，所有買家均可參加，獎品為一個實用面積177方呎連39方呎平台的開放式單位，屬全盤最細單位，價值約400萬元，呎價約2.26萬元，名額1個。