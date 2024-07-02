新盤大計｜半年吸金逾130億 會德豐擬年底前再推千伙

黃光耀(中)稱，MIAMI QUAY I自5月現樓推售累沽39伙，套現逾4.6億元。(林靄怡攝)

踏入下半年，發展商陸續部署推盤大計。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團計劃推出3至5個樓盤應市，涉及約1,000伙；總結上半年，集團累計售出1,188伙，套現逾130.7億元，相信今年全年銷售金額將更勝去年。 黃光耀稱，集團上半年銷量最高樓盤為與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「SEASONS」系列，涉773伙，套現逾48.7億元。至於與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德「MIAMI QUAY I」自5月份現樓登場售出39伙，套現逾4.6億元，不少買家為內地或新香港人。 黃光耀透露，集團計劃下半年推出3至5個項目，伙數最多為與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸第6期發展項目第1期，提供約463伙；其次為啟德承豐道19號第1期，涉361伙。 即睇啟德 MIAMI QUAY I最新資訊

柏蔚森I率先開放示位予傳媒參觀 另一跑道區新盤、新世界及遠東發展(035)合作「柏蔚森I」已公布售樓說明書，代理透露在過去長周末假期接獲投資者、港漂人才及本地用家查詢。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，項目示範單位及售樓處已屆最後階段，今日首度開放標準海景兩房示範單位予傳媒參觀。 即睇啟德 柏蔚森I最新資訊