新盤定價克制 二手受壓 中原十大屋苑9月成交回落12%｜二手市況

減息後樓市交投氣氛回溫，惟新盤低開搶佔市場關注，加上部分業主看好後市，收窄議價空間，中原地產十大屋苑9月錄得131宗成交，按月下跌12.1%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息前夕，樓市整體氣氛相對觀望，只有少部分買家趁減息前偷步入市。自美國落實減息後，樓市氣氛即時轉好，多個一手新盤接連登場，減息令買家置業成本稍降，甚至多個二手屋苑出現「供平過租」情況，吸引買家入市，料後市一二手俱旺。
【太古城9月交投跌五成】
中原地產太古城資深區域營業董事趙鴻運表示，減息前夕不少買家偷步入市，而減息後，樓市氣氛正面，區內業主看好後市，議價空間收窄，反令屋苑二手交投放緩，太古城9月全月錄13宗成交，較上月減少五成，平均實用呎價報12,819元，按月下跌9.1%。
【海怡半島按月多4宗買賣】
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，減息後入市負擔減少，不少用家趁樓價低位加快入市，帶動下半月二手成交，海怡半島本月錄19宗買賣成交，較上月全月多4宗，上升26.7%，每呎實用叫價亦微升2.7%，報12,989元。
【黃埔花園交投價量齊跌】
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月錄得7宗成交，較上月13宗大跌逾四成，平均實用呎價亦下調至11,763元，按月跌幅6.7%，交投價量齊跌。減息前夕，觀望多時的買家雖再次出動睇樓，睇樓氣氛明顯好轉，惟入市態度仍然十分審慎，令購買力未有大幅釋放。落實減息後，買家置業信心轉強，交投再次加快，料下月交投會好轉。
【新都城本月錄9宗】
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月最終錄得9宗成交，比上月多1宗，平均實用則向下調整至12,334元。月初減息前夕，市場普遍認為減息周期將至，令不少買家偷步入市，區內整體交投氣氛向好，到月中落實減息，觀望多時的買家隨即加快入市，置業氣氛進一步好轉。一手市場多個新盤排隊推售，而且訂價克制，二手交投將會受壓。
【沙田第一城呎價跌0.7%】
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城9月共錄約18宗二手成交，較上月錄21宗減少約14.3%，實用呎價約12,334元水平，亦較上月微跌0.7%，減息後整體市場氣氛回升，但一手新盤接連搶攻，以低價出擊，亦提供吸引的置業優惠，二手小業主難以匹敵，料短期內二手交投難免受壓。
【嘉湖山莊減息後錄7宗】
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息後市場接連出現好消息，樓市備受帶動，氣氛明顯轉旺。嘉湖山莊於減息後錄得7宗買賣成交，本月累錄19宗成交，與上月看齊，平均實用呎價約8,037元，較上月升1.8%。聯儲局減息屬預期之內，部分準買家於減息後即落實入市，然而普遍買家入市態度相對理性，加上新盤傾巢而出，提供大量入市選擇，令二手交投保持橫行，未見大幅增加。樓價方面，多數業主在減息後收窄議價空間，嘉湖山莊本月成交呎價重上8,000元水平，雖然按月止跌回升，但新盤市場競爭激烈，預計短期內樓價仍有下調壓力。