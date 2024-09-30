新盤定價克制 二手受壓 中原十大屋苑9月成交回落12%｜二手市況

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，減息後入市負擔減少，不少用家趁樓價低位加快入市，帶動下半月二手成交，海怡半島本月錄19宗買賣成交，較上月全月多4宗，上升26.7%，每呎實用叫價亦微升2.7%，報12,989元。

減息後樓市交投氣氛回溫，惟新盤低開搶佔市場關注，加上部分業主看好後市，收窄議價空間，中原地產十大屋苑9月錄得131宗成交，按月下跌12.1%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息前夕，樓市整體氣氛相對觀望，只有少部分買家趁減息前偷步入市。自美國落實減息後，樓市氣氛即時轉好，多個一手新盤接連登場，減息令買家置業成本稍降，甚至多個二手屋苑出現「供平過租」情況，吸引買家入市，料後市一二手俱旺。

新都城本月最終錄得9宗成交，比上月多1宗，平均實用則向下調整至12,334元。(資料圖片)

【 黃埔花園交投價量齊跌 】

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月錄得7宗成交，較上月13宗大跌逾四成，平均實用呎價亦下調至11,763元，按月跌幅6.7%，交投價量齊跌。減息前夕，觀望多時的買家雖再次出動睇樓，睇樓氣氛明顯好轉，惟入市態度仍然十分審慎，令購買力未有大幅釋放。落實減息後，買家置業信心轉強，交投再次加快，料下月交投會好轉。

【新都城本月錄9宗】

中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月最終錄得9宗成交，比上月多1宗，平均實用則向下調整至12,334元。月初減息前夕，市場普遍認為減息周期將至，令不少買家偷步入市，區內整體交投氣氛向好，到月中落實減息，觀望多時的買家隨即加快入市，置業氣氛進一步好轉。一手市場多個新盤排隊推售，而且訂價克制，二手交投將會受壓。