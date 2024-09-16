新盤居屋價瓜分客源 8月二手居屋登記388宗 按月急挫25%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，房委會於四月份批出4,500個「白居二」准買證，帶動整體二手居屋交投量一度連月出現爆發式增長，交投熱潮亦使居屋業主心態轉雄，紛紛上調單位叫價；再加上發展商採取低價策略推售一手私宅，部分上車盤價格逼近居屋水平，瓜分了不少居屋客源，令八月份二手居屋登記量顯著受壓。根據土地註冊處最新數據顯示，八月份全港錄得388宗居屋二手買賣登記(數字主要反映七月中旬至八月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較七月份的520宗按月再跌25%，連跌3月；至於期內成交總值錄約15.75億元，較前月的20.83億元，按月同步減少約24%，登記量及總值均為近5個月新低。

月份全港錄得388宗居屋二手買賣登記(數字主要反映七月中旬至八月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較七月份的520宗按月再跌25%，連跌3月。

8 月居屋均價約 405.9 萬元 創今年新高

售價方面，八月份二手居屋平均每宗售價約405.9萬元，較七月份的400.6萬元再升1.3%，創下今年新高紀錄，反映居屋客住屋需求殷切，配合房委會相關政策之便大舉入市，業主見市況轉好開始惜售，令二手居屋平均作價徐徐上升。與此同時，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以樂富富強苑F座一個低層單位的登記金額最高，該單位實用面積約645方呎，以760萬元易手，折合平均實用呎價約11,783元；若以實用呎價計算，則以大圍富嘉花園3座高層J室最高，上述單位實用面積約429方呎，以580萬元轉手，折合平均實用呎價高達13,520元。

按樓價作分析，6個價格組別交投量錄四跌兩升，其中跌幅最大的是價值300萬至400萬元以內組別，八月份登記宗數為121宗，按月銳減39%或77宗；至於登記量最活躍的400萬至500萬元以內組別則錄135宗，較七月份的182宗減少26%。如以地區劃分，港島區八月份錄39宗登記，按月下跌34%；九龍區期內錄99宗，按月減少29%；而新界區則錄250宗，按月萎縮22%。