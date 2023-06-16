新盤巡禮｜鴨脷洲弦岸鄰近利東站 盡享港島南優勢

莊士中國(298)鴨脷洲弦岸周二(13日)公布首張價單，涉及50伙，實用面積介乎205至317方呎，包括13伙開放式及37伙一房。價單定價由633.1萬至1,042.1萬元，呎價介乎30,883元至33,083元。以120天現金付款計劃提供最高16%折扣優惠計，折實售價由531.9萬至875.4萬元，折實呎價介乎25,945元至27,790元。
首張價單入場單位為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價531.9萬元，呎價25,946元。最平一房單位為6樓E室，實用面積274方呎，折實售價710.9萬元，呎價25,946元。
弦岸位於平瀾街8號，主打細單位，部分單位望到避風塘一帶海景。最大賣點是位置方便，步行至港鐵利東站只需約1分鐘；另有小巴及街渡往來香港仔，街渡上船位置於悅海華庭對出的碼頭，相當便利。該盤也是本港復常後、港島區首個開價新盤，近期同區新盤成交呎價約2.7萬元。
自港島南綫通車及「躍動港島南」啟動後，鴨脷洲大街周邊舊樓群，成為財團的收購目標。弦岸前身為平瀾街6至8號、及鴨脷洲大街26至32號舊樓，地盤面積4,320方呎，由莊士中國於2019年斥資約4.55億元收購，以可建總樓面約4萬方呎計，每方呎樓面地價逾1.1萬元。
此外，由樂風集團夥拍新加坡房地產基金收購的鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號舊樓項目，今年3月進行強拍，最終以底價1.57億元投得，成功統一業權，將興建一幢約20多層高住宅，提供約70伙，主打一房及兩房。項目地盤面積約2,400方呎，原為兩幢5層高舊樓，地下為商舖，兩幢物業同樣落成於1965年，樓齡約58年。
乘搭3個站到達金鐘
弦岸提供105伙，單位實用面積205至317方呎，包括54伙開放式、72伙一房及18伙兩房，另設12伙連平台或天台特色單位，售價平民化，相當適合後生仔女，或買來收租，預計落成後每方呎租金可達50元至60元。項目設有住客會所「Club ARUNA」，預計入伙日期為2024年9月30日。
項目位處港鐵利東站附近，步行只約1分鐘。由利東站乘搭3個站，即可到達金鐘站，需時約10分鐘；與海洋公園站亦只有兩站之隔，車程只需約6分鐘。項目附近有鴨脷洲公園、風之塔公園以及海濱長廊，是假日的消閒好去處。弦岸所在的鴨脷洲與對岸的香港仔，仍保留了昔日的漁港風情，在兩岸的海濱長廊可欣賞到避風塘景色。
參考同區新盤開價，於2021年，香港仔及鴨脷洲共有3個新盤推出，其中黃竹坑站晉環及揚海，首批單位折實平均呎價分別29,689元及30,880元，一房單位入場費逾千萬元；恒基地產(012)的鴨脷洲大街逸南，2021年5月公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價25,228元，最平實用面積186方呎的開放式單位，折實售價約427萬元起。
已屆現樓的逸南，今年錄得4宗成交，全為開放式及一房戶，單位實用面積介乎183至264方呎，成交價由492.46萬至736.49萬元，呎價介乎26,910元至27,897元。