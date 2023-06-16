新盤巡禮｜鴨脷洲弦岸鄰近利東站 盡享港島南優勢

自港島南綫通車及「躍動港島南」啟動後，鴨脷洲大街周邊舊樓群，成為財團的收購目標。弦岸前身為平瀾街6至8號、及鴨脷洲大街26至32號舊樓，地盤面積4,320方呎，由莊士中國於2019年斥資約4.55億元收購，以可建總樓面約4萬方呎計，每方呎樓面地價逾1.1萬元。 此外，由樂風集團夥拍新加坡房地產基金收購的鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號舊樓項目，今年3月進行強拍，最終以底價1.57億元投得，成功統一業權，將興建一幢約20多層高住宅，提供約70伙，主打一房及兩房。項目地盤面積約2,400方呎，原為兩幢5層高舊樓，地下為商舖，兩幢物業同樣落成於1965年，樓齡約58年。 乘搭 3 個站到達金鐘 弦岸提供105伙，單位實用面積205至317方呎，包括54伙開放式、72伙一房及18伙兩房，另設12伙連平台或天台特色單位，售價平民化，相當適合後生仔女，或買來收租，預計落成後每方呎租金可達50元至60元。項目設有住客會所「Club ARUNA」，預計入伙日期為2024年9月30日。 項目位處港鐵利東站附近，步行只約1分鐘。由利東站乘搭3個站，即可到達金鐘站，需時約10分鐘；與海洋公園站亦只有兩站之隔，車程只需約6分鐘。項目附近有鴨脷洲公園、風之塔公園以及海濱長廊，是假日的消閒好去處。弦岸所在的鴨脷洲與對岸的香港仔，仍保留了昔日的漁港風情，在兩岸的海濱長廊可欣賞到避風塘景色。