新盤巡禮｜Wetland Seasons Bay 綠化空間智能科技互融

毗鄰天水圍濕地公園的新鴻基地產(016)Wetland Seasons Bay第1期及第2期經已交樓，第3期亦入伙在即。發展商早前向傳媒開放現樓單位及會所設施，新地策劃總監沈學雄稱，項目延續集團同系Wetland Seasons Park可持續發展的理念，更善用科技提升住客生活體驗，打造「Smart and Green Living」生活。

Wetland Seasons Bay秉承可持續發展理念，圖左為沈學雄，右為黃展強。(林俊源攝)

Wetland Seasons Bay分3期、採低密度發展，設10座10層高住宅大樓、20座6層高別墅及6座洋房，共涉1,996伙。沈學雄指，為配合濕地環境，項目外牆特意選用大地色為主調，並種植逾1,500棵樹木及數以十萬棵本地香港原生品種的灌木，營造全面綠化環境。座與座之間特設園藝小區、室外健身設施及多個草地等，將健康生活元素融入規劃之中。

連天台特色戶及空中會所擁270度景觀 新地建築設計總監黃展強稱，會所「Club Seasons By the Bay」連戶外綠化園林總面積逾30萬方呎，特設雙層天台空中會所，以濕地內的雀鳥明星翡翠鳥家族為主題，創作12件雕塑，室內有多幅本地藝術家按屋苑周圍環境而創作的作品；而項目開放2個現樓單位，包括別墅WV7及第2B座高層單位，同屬連天台特色戶，住戶可擁270度飽覽濕地自然景觀，更可遠眺繁華的深圳灣及南山區。