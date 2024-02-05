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地產
2024-02-05 13:12:43

新盤市場淡靜 周末僅錄18宗成交 按周減少逾七成｜一手市況

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新盤市場淡靜 周末僅錄18宗成交 按周減少逾七成｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(3及4日)共錄得約18宗成交，較上周的65宗大跌約72%。(資料圖片)

農曆新年將至，新盤交投漸放緩，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(34)共錄得約18宗成交，較上周的65宗大跌約72%。恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」周日(4)推售32伙，當日即沽3伙，合共套現約1,946.17萬元。是次成交單位為A222325A5室，屬兩房間隔，實用面積為350方呎，成交價由628.11萬至672.31萬元，成交呎價由17,946元至19,209元。

該批推售單位涵蓋5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位，實用面積介乎185387方呎，扣除最高折扣10%後，折實售價由271.8萬元起，折實呎價由14,692元起，折實平均呎價約16,718元。最低折實售價及呎價單位同為A3A4室，實用面積185方呎，開放式間隔。

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凱柏峰III三房1280萬售出

另外，信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「凱柏峰III」亦錄得1宗成交，單位為3A20B室，三房一套連儲物間間隔，實用面積719方呎，以1,280.46萬元售出，呎價約17,809元。

新盤市場淡靜 周末僅錄18宗成交 按周減少逾七成｜一手市況

「YOHO WEST」周末兩日各售出1伙，包括3B座9樓和11樓B11室。(資料圖片)

YOHO WEST沽出2伙開放式戶

至於由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，周末兩日各售出1伙，包括3B9樓和11B11室，開放式間隔，實用面積266方呎，成交價分別為362.78萬元及363.19萬元，呎價約13,638元及13,654元。

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