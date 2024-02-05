新盤市場淡靜 周末僅錄18宗成交 按周減少逾七成｜一手市況

綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(3及4日)共錄得約18宗成交，較上周的65宗大跌約72%。(資料圖片)

農曆新年將至，新盤交投漸放緩，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(3及4日)共錄得約18宗成交，較上周的65宗大跌約72%。恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」周日(4日)推售32伙，當日即沽3伙，合共套現約1,946.17萬元。是次成交單位為A座22、23及25樓A5室，屬兩房間隔，實用面積為350方呎，成交價由628.11萬至672.31萬元，成交呎價由17,946元至19,209元。

該批推售單位涵蓋5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位，實用面積介乎185至387方呎，扣除最高折扣10%後，折實售價由271.8萬元起，折實呎價由14,692元起，折實平均呎價約16,718元。最低折實售價及呎價單位同為A座3樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔。