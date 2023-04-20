新盤平推｜University Hill均呎1.6萬 低1期7%

樓市重拾升軌，發展商繼續採減價推盤策略。早於去年11月命名、提供607伙的新鴻基地產(016)大埔白石角優景里第2A期住宅項目「University Hill」終公布首張價單，涉123伙，以即供付款計劃最高15%折扣計，折實價由437.24萬元起，折實平均呎價16,288元，與去年5月中推出的第1期Silicon Hill首批17,498元相比，低出近7%；而一房戶入場門檻更平約「1球」。

該盤首批包括23伙一房、86伙兩房及14伙三房，實用面積273至640方呎。單位折實價437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價13,518至19,321元。入場單位為漾景閣5B座2樓A1室一房戶，面積297方呎，折實價437.24萬元，呎價14,722元。對比上期Silicon Hill入場單位翠景閣1座1樓B2室一房戶，面積285方呎，折實價549.28萬元，今期入場門檻平約112萬元，單位面積更大約12方呎。新地代理總經理胡致遠稱，項目今日起開放示範單位予公眾參觀，將於周六接受認購登記，最快下周進行首輪銷售。

特設專才5%現金回贈優惠

被問及減價賣樓，新地副董事總經理雷霆強調，集團一向以市價賣樓，而定價是按市況及項目自身條件釐定，相信市場及買家對今次定價可接受，對銷情有信心。他形容University Hill首張價單為「高才無敵價」，為吸引相關人士入市，特設「科研專才/學術人才現金回贈」，適用於以「建築期付款計劃」入市指定75個單位的買家，若買家或其親屬符合科研專才/學術人才條件，即可於付清樓價後，獲得相當於樓價5%的現金回贈。此外，買家亦有機會獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」。假設買家以「B1靈活付款計劃」可獲最高10%折扣入市指定單位，連同上述兩項現金回贈合共7%，所繳付的實際樓價有機會低於即供提供的最高15%折扣。

陳永傑：較同區一手折讓約10%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓價今年累升約7%，University Hill定價貼市亦配合市道，價錢有競爭力，對比同區一手亦有約10%折讓。項目鄰近將興建的東鐵綫白石角站，隨著去年東鐵綫過海段通車，來往港島區更為便捷，料項目可錄得熱烈反應，未來加推時有約3%至5%加價空間。他稱，本月上旬受長假期及外遊因素等影響，整體交投較慢，估計全月一手成交可錄約1,500宗。

資料顯示，同區白石角二手屋苑如雲滙、朗濤、逸瓏灣及海日灣，近期平均呎價介乎1.52萬至1.66萬元，University Hill首批折實平均呎價低最多近2%。

即睇大埔白石角University Hill最新資訊(House730)