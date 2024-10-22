新盤急搶客 啟德 長沙灣項目趕月內賣

本月下旬新盤搶客戰白熱化！由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德「DOUBLE COAST I」最遲明日(23日)公布首張價單，料不少於73伙，最快月底發售。另華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悅」計劃日內提價加推，並不排除周日首輪「晒冷」發售全盤198伙。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「DOUBLE COAST I」首張價單定價參考同區推售項目，集團於區內有3盤在售，其中「MIAMI QUAY I」擁Inner Harbour景致單位呎價2.3萬至2.4萬元；享空中花園景觀單位呎價1.9萬至2萬元。項目設3個示範單位，計劃周末開放予公眾參觀。
至於「瑜悦」自上周五開放示範單位，截至昨日下午4時錄約1.5萬人次參觀，累收5,500票，以首兩張價單100伙計算，超額認購54倍。華懋集團銷售總監封海倫稱，入票人士中七成屬年輕家庭客，考慮短期提價加推，最快周日展開首輪銷售，有機會盡推全盤198伙。
BLUE COAST II四房招標合理呎價4萬
長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」部署以招標形式推售第3座四房單位，實用面積1,224及1,267方呎，涉及62伙，最快本周公布招標詳情。長實營業部首席經理郭子威指，極高層單位市場合理呎價4萬元，料高層單位成交價達5,000萬元，由於市場上逾千呎鐵路盤相鄰單位供應少，不排除日後每賣出1伙就加價。
黃金海灣．意嵐周五開賣184伙
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」落實周五(25日)發售184伙，當中價單推售152伙，扣除最高12%折扣，折實價230.1萬至993.6萬元，折實呎價9,626至14,182元，折實平均呎價11,770元；全數開放式單位價單折實價低於280萬元。另有32伙同日以招標形式出售。