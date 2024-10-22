新盤急搶客 啟德 長沙灣項目趕月內賣

本月下旬新盤搶客戰白熱化！由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德「DOUBLE COAST I」最遲明日(23日)公布首張價單，料不少於73伙，最快月底發售。另華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悅」計劃日內提價加推，並不排除周日首輪「晒冷」發售全盤198伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「DOUBLE COAST I」首張價單定價參考同區推售項目，集團於區內有3盤在售，其中「MIAMI QUAY I」擁Inner Harbour景致單位呎價2.3萬至2.4萬元；享空中花園景觀單位呎價1.9萬至2萬元。項目設3個示範單位，計劃周末開放予公眾參觀。

至於「瑜悦」自上周五開放示範單位，截至昨日下午4時錄約1.5萬人次參觀，累收5,500票，以首兩張價單100伙計算，超額認購54倍。華懋集團銷售總監封海倫稱，入票人士中七成屬年輕家庭客，考慮短期提價加推，最快周日展開首輪銷售，有機會盡推全盤198伙。