新盤成交｜KOKO HILLS頂層連天台戶1122.6萬沽 大學閣5880萬招標沽一伙

會德豐藍田KOKO HILLS再錄得一宗特色戶成交，單位為5座25樓D室，實用面積465方呎，另附217方呎天台，成交價1,122.6萬元。

疫情緩和，確診數字回落，發展商開始部署推售全新盤，同時間亦積極促銷新盤貨尾，並錄得成交。會德豐旗下藍田KOKO HILLS昨日（9日）售出一伙特色戶，單位為5座25樓D室，實用面積465方呎，兩房間隔，另附217方呎天台，成交價1,122.6萬元，實用呎價24,142元。項目本月至今暫售出3伙，發展商套現逾4,400萬元。

華懋大學閣 5880 萬招標沽一伙 累售 7 伙套現近 8 億 豪宅新盤方面，華懋集團旗下西半山項目大學閣，昨日以招標形式售出一伙。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，是次招標反應熱烈，一直收到不少準買家查詢及預約參觀，最新以招標形式售出的單位為第1座2樓B室，實用面積1,584方呎，三房連三套房間隔，成交價5,880萬元，實用呎價37,121元。吳崇武續稱，大學閣迄今累售7伙，當中包括一個連天台特色戶，套現近8億元。