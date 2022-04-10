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2022-04-10 10:51:39

新盤成交｜KOKO HILLS頂層連天台戶1122.6萬沽 大學閣5880萬招標沽一伙

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會德豐藍田KOKO HILLS再錄得一宗特色戶成交，單位為5座25樓D室，實用面積465方呎，另附217方呎天台，成交價1,122.6萬元。

會德豐藍田KOKO HILLS再錄得一宗特色戶成交，單位為5座25樓D室，實用面積465方呎，另附217方呎天台，成交價1,122.6萬元。

疫情緩和，確診數字回落，發展商開始部署推售全新盤，同時間亦積極促銷新盤貨尾，並錄得成交。會德豐旗下藍田KOKO HILLS昨日（9日）售出一伙特色戶，單位為525D室，實用面積465方呎，兩房間隔，另附217方呎天台，成交價1,122.6萬元，實用呎價24,142元。項目本月至今暫售出3伙，發展商套現逾4,400萬元。

華懋大學閣5880萬招標沽一伙　累售7伙套現近8

豪宅新盤方面，華懋集團旗下西半山項目大學閣，昨日以招標形式售出一伙。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，是次招標反應熱烈，一直收到不少準買家查詢及預約參觀，最新以招標形式售出的單位為第12B室，實用面積1,584方呎，三房連三套房間隔，成交價5,880萬元，實用呎價37,121元。吳崇武續稱，大學閣迄今累售7伙，當中包括一個連天台特色戶，套現近8億元。

原為租盤 去年10月起推第1座發售

西半山大學閣原為華懋收租住宅項目，共有3座，提供72個分層單位及3個頂層Penthouse連泳池天際特色單位，每個單位均可享維港海景或翠綠山巒開揚景致，其中分層戶實用面積約1,5001,600方呎，間隔由三房（兩套）連多用途房至四房（兩套）連多用途房不等。特色戶則為四房四套連多用途房間隔，實用面積約3,200方呎。目前發展商先推第1座發售，23座則保留作收租用途。

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