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地產
2025-05-18 19:30:00

新盤持續搶客 中原十大屋苑本周末成交 按周跌逾四成 一半屋苑「捧蛋」｜樓市數據

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新盤持續搶客，料短期內二手交投維持反覆橫行。

新盤持續搶客，料短期內二手交投維持反覆橫行。

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周減少41.7%，重返單位數水平，當中5個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近利好因素增加，包括拆息回落、中美貿易戰降溫等，為樓市注入新動力。西沙新盤持續熱銷，今天新一輪推售376伙，繼續錄得即日沽清佳績，推動整體一手成交量急升，預計本月可達3,000宗，創14個月新高。新盤低價策略奏效，購買力主要聚焦新盤，令二手市場反彈受壓，其他發展商亦加快推盤步伐，料短期內二手交投維持反覆橫行的格局。

中原十大屋苑本周末錄7宗成交，按周跌41.7%，重返單位數。(中原提供)

中原十大屋苑本周末7宗成交 按周跌41.7% 重返單位數 一半屋苑零成交

太古城呎價回落逾15%

港島區方面，中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示，太古城本周末錄得3宗成交，按周升兩倍，由於成交單位的質素普遍較低，造價較平，令平均實用呎價大幅回落至12,730元，按周下跌超過15%。本周末成交包括綠楊閣低層E室，實用面積992方呎，屬套三房間隔，外望園景，獲用家以1,250萬元承接，平均實用呎價12,601元。原業主於1982年以85萬元購入該單位，長情持貨43年，帳面大賺1,165萬元，升值13.7倍。

另外，金山閣中層G室，實用面積685方呎，採三房間隔，以806萬元連租約易手，平均實用呎價11,766元。還有元宮閣低層B室，實用面積723方呎，採三房兩廁間隔，以910萬元沽出，實用平均呎價12,586元。太古城本月累錄12宗成交，平均實用呎價約13,600元。

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太古城本周成交單位質素普遍較低，造價較平，令平均實用呎價大幅回落至12,730元，按周跌逾15%。

太古城本周成交單位質素普遍較低，造價較平，令平均實用呎價大幅回落至12,730元，按周跌逾15%。

康怡花園本月交投轉活

至於鄰近康怡花園，交投則轉趨活躍。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，隨著關稅戰降溫及息口回落，康怡花園本月錄得8宗買賣成交，已超越上月全月的6宗。屋苑本周末錄得1宗成交，為R座高層11室，實用面積466方呎，採兩房間隔，現以590萬元沽出，平均實用呎價12,661元。

鰂魚涌藍籌屋苑之一康怡花園，本月交投轉趨活躍，暫錄8宗成交，已超越上月全月的6宗。

鰂魚涌藍籌屋苑之一康怡花園，本月交投轉趨活躍，暫錄8宗成交，已超越上月全月的6宗。

美孚新邨錄1宗屬蝕讓

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄1宗成交，按周無升跌。新成交為萬事達廣場15號中層C室，實用面積657方呎，採兩房間隔，成交價630萬元，平均呎價9,589元。原業主於2015年以670萬元買入單位，持貨約10年，是次沽出單位帳面蝕40萬元或6%

另外，中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟表示，麗港城本月成交暢旺，錄得13宗成交，已追平上月全月。新盤持續搶客下，業主唯有調低叫價及增加議價空間，幸成功穩住二手成交。本周末市場焦點仍落於新一輪銷售的西沙新盤，麗港城未有錄得成交。

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新都城兩房3個月升33

至於將軍澳新都城，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，屋苑本周末錄得1宗成交，為34座中層B室，實用面積406方呎，屬兩房間隔，以557萬元沽出，實用呎價13,719元。據悉，原業主於今年2月以524萬元買入單位，持貨僅約3個月，帳面速賺33萬元或6%

將軍澳新都城3期中層兩房戶，原業主今年2月買入，持貨約3個月沽出，帳面速賺33萬元。(資料圖片)

將軍澳新都城3期中層兩房戶，原業主今年2月買入，持貨約3個月沽出，帳面速賺33萬元。(資料圖片)

嘉湖山莊本月交投氣氛升

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，受惠近日多項利好消息，包括關稅戰緩和、拆息回落、內地降準、股市回升等，買家重拾入市信心。嘉湖山莊本周末雖然未有錄得成交，但本月整體交投氣氛上升，暫已錄得19宗，有望超越上月全月的26宗成交。

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