新盤持續搶客 中原十大屋苑本周末成交 按周跌逾四成 一半屋苑「捧蛋」｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周減少41.7%，重返單位數水平，當中5個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近利好因素增加，包括拆息回落、中美貿易戰降溫等，為樓市注入新動力。西沙新盤持續熱銷，今天新一輪推售376伙，繼續錄得即日沽清佳績，推動整體一手成交量急升，預計本月可達3,000宗，創14個月新高。新盤低價策略奏效，購買力主要聚焦新盤，令二手市場反彈受壓，其他發展商亦加快推盤步伐，料短期內二手交投維持反覆橫行的格局。

太古城呎價回落逾15%

港島區方面，中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示，太古城本周末錄得3宗成交，按周升兩倍，由於成交單位的質素普遍較低，造價較平，令平均實用呎價大幅回落至12,730元，按周下跌超過15%。本周末成交包括綠楊閣低層E室，實用面積992方呎，屬套三房間隔，外望園景，獲用家以1,250萬元承接，平均實用呎價12,601元。原業主於1982年以85萬元購入該單位，長情持貨43年，帳面大賺1,165萬元，升值13.7倍。

另外，金山閣中層G室，實用面積685方呎，採三房間隔，以806萬元連租約易手，平均實用呎價11,766元。還有元宮閣低層B室，實用面積723方呎，採三房兩廁間隔，以910萬元沽出，實用平均呎價12,586元。太古城本月累錄12宗成交，平均實用呎價約13,600元。