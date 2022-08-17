新盤排隊出擊搶客 THE HENLEY I周六賣32伙

林達民表示，THE HENLEY已有現樓可作參觀，加上項目的設計及質素，對市場有絕對的吸引力。

一手市況向好，不少新盤均有新部署。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway熱賣，發展商趁勢推售同系已屆現樓的啟德THE HENLEY I，據最新銷售安排顯示，將於周六開賣32伙，扣除最高5%折扣優惠後，折實售價666.33萬元起。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批包括24伙標準分層戶及8伙連花園特色戶，最低售價為低座B座地下G室，實用面積186方呎，連97方呎私人花園，開放式間隔，折實價約666.33萬元，呎價35,824元；最低呎價為1樓H室，實用面積379方呎，一房連衣帽間間隔，折實價約937.94萬元，呎價24,747元。

他稱，受ONE INNOVALE理想銷售成績所帶動，市場對樓市表現更有信心，而THE HENLEY已有現樓可作參觀，加上項目的設計及質素，對市場有絕對的吸引力。

此外，同系大角咀利奧坊．凱岸推出5伙頂層特色戶招標，均屬三房間隔，面積介乎508至632方呎，招標期由下周四(25日)至10月31日。

映岸最快下月推售

市區方面，由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒地負責銷售的深水埗映岸，已於6月底公布售樓說明書，原計劃7月開價。相隔約1個月，香港小輪總經理李嘉豪指該盤最快下月推售，全盤涉262伙，單位面積261至573方呎，涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房戶，佔全數單位逾85%，預計關鍵日期為2024年2月1日，樓花期約18個月。

NOVO LAND 1B期首輪截收12887票

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期今日首輪開賣188伙，代理總經理陳漢麟表示，總共截收12,887票，以價單推售180伙計，超額認購逾70倍；另8伙同日招標發售。