新盤搶客 中原十大屋苑周末錄9宗成交 撤辣後首失守雙位數水平｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗二手成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是撤辣後首次失守雙位數水平，並有3個屋苑「捧蛋」，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場暢旺，港島南有大型新盤以「撈底價」開售，沽出逾400伙，搶去大批客源，令港島區交投明顯放緩，加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓，現時買家於一及二手市場兩邊游走，以覓心水盤入市。
海怡半島、康怡花園零成交
港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄1宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄4宗買賣，平均實用呎價13,824元，當中本周末錄得的1宗成交為燕宮閣低層D室，實用面積747方呎，採套三房間隔，最新以998萬元沽出，平均實用呎價13,360元。據了解，原業主於2011年以735萬元購入物業，持貨13年，帳面獲利263萬元或升值約36%。
美孚新邨本周末僅錄1宗買賣
九龍區方面，本周末只有黃埔花園未錄成交，其餘錄約1至2宗。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，周末有大型新盤低價推售，搶去大批二手購買力，加上二手業主議價空間有限，令交投減慢，其中美孚新邨本周末錄1宗成交，平均實用呎價約10,468元。
嘉湖山莊交投放緩
至於新界區，3大指標屋苑均錄成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，隨著筍盤被消化，買家對於追價較為審慎，嘉湖山莊整體交投速度放緩，屋苑本周末錄2宗買賣，平均實用呎價報8,620元。該行最新促成翠湖居2座低層A室成交，單位實用面積639方呎，屬套三房間隔，最新以550萬元易手，折合實用呎價8,607元。原業主於1995年以208萬元購入單位，是次沽貨帳面獲利342萬元，29年間升值逾1.6倍。
另外，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，東涌映灣園近期交投保持平穩，本周末錄1宗買賣，單位為10座高層B室，實用面積748方呎，採三房連套房間隔，成交價760萬元，實用平均呎價10,160元。原業主於2020年以821萬元買入物業，現帳面需蝕讓61萬元離場。
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