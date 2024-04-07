新盤搶客 中原十大屋苑周末錄9宗成交 撤辣後首失守雙位數水平｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗二手成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是撤辣後首次失守雙位數水平，並有3個屋苑「捧蛋」，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場暢旺，港島南有大型新盤以「撈底價」開售，沽出逾400伙，搶去大批客源，令港島區交投明顯放緩，加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓，現時買家於一及二手市場兩邊游走，以覓心水盤入市。

海怡半島、康怡花園零成交 港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄1宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄4宗買賣，平均實用呎價13,824元，當中本周末錄得的1宗成交為燕宮閣低層D室，實用面積747方呎，採套三房間隔，最新以998萬元沽出，平均實用呎價13,360元。據了解，原業主於2011年以735萬元購入物業，持貨13年，帳面獲利263萬元或升值約36%。